Radar de Chumbicha: Veliz manifestó que no hay políticas en materia de seguridad vial

Días atrás, el intendente de Capayán, Guillermo Hoffman, había decidido retirar los polémicos radares ubicados en la Ruta Nacional N° 38 en la localidad de Chumbicha, por una nueva denuncia de Vialidad Nacional. La ing. Cristina Veliz, referente en Catamarca en Seguridad Vial, comentó que este litigio viene de larga data, y dijo que la Agencia Nacional de Seguridad Vial no tomó postura en relación a la responsabilidad que tiene en este tema y que “también falta la participación de las autoridades provinciales que están actuando para mediar en relación a la complicación que significa una transgresión a las normas de tránsito”.

En relación a la discusión de la homologación del equipamiento con el que cuenta este municipio, Veliz aclaró que “primero habría que ver si coincide la numeración del acto, de homologación, no solamente falta este acto, sino también, si existe una actualización que la realiza el INTI. Otra cosa es la persona que maneja el equipo que tiene que estar capacitada y también hay que tener en cuenta las condiciones en que se lo utiliza, en una casilla precaria, y a la vera de una ruta nacional y sin autorización del organismo de control, también es una falta grave y algo totalmente ilegal”.

En relación al aumento de conductores imprudentes que no disminuyen la velocidad en esta zona urbana, Chumbicha, Veliz dijo que hay elementos para controlar este tipo de conductas, y aclaró que “los sectores donde no son adecuados los radares y no están autorizados por Vialidad Nacional, es porque no hay una necesidad, es decir, tal vez con una señalización horizontal o esferas de vidrio, se pueda lograr la disminución de velocidad, o bien hacer obras de infraestructura de acuerdo a la problemática interna que tenga cada municipio”.

La problemática de la seguridad vial depende de varios factores y muchos funcionarios, nacionales, provinciales y municipales, y dijo que “el problema es que no se declaró una política de Gobierno o de Estado para trabajar en forma consensuada, no con el litigio como el caso de Chumbicha, o el saqueo al bolsillo de los transeúntes, sino con algo transparente, que estamos necesitando que la agencia nacional organice en cada jurisdicción”.

Y aclaró que “lo que necesitamos es que se mejore la seguridad vial, la mayorías de los municipios están trabajando poco, algunos piden radares con fines netamente recaudatorios”.