Catamarca es la provincia con más volcanes activos del país

En Argentina hay 37 volcanes activos, catalogados de esa manera por el Instituto Geográfico Nacional (ING) en sus informes y bases de datos.

El ING considera activos a los volcanes que han tenido erupciones en los últimos 10.000 años en nuestro país. De esos 37, en Catamarca existen 14 de los cuales 7 de ellos se encuentran en el límite con Chile y uno en el límite con Salta y el país trasandino.

El restante de los volcanes activos se encuentran ubicados en las provincias de Jujuy, Salta, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. A continuación, el detalle de cada uno de ellos.

Cordón del azufre (Catamarca límite con Chile)

Altura: 5481 m. en su punto máximo. No se conoce erupción histórica*. Es un complejo volcánico conformado por 5 km de surgentes volcánicas que dieron lugar a una serie de derrames de lava. El cono más joven se eleva 300 m (Volcán La Moyra). Ubicación en cartografía: 2569-IV Antofalla.

Bayo Gorbea (Catamarca límite con Chile)

No se conoce erupción histórica*. Ubicación en cartografía: 2569-IV Antofalla.

Antofagasta (Catamarca)

Altura: 3495 m. No se conoce erupción histórica*. Forma parte de un campo volcánico compuesto por una serie de conos de escoria*, que pueden tener sólo unos cientos de años de antigüedad. Ubicación en cartografía: 2766-I Santa María.

Sierra Nevada (Catamarca límite con Chile)

Altura: 6173 m. No se conoce erupción histórica*. Es un complejo conformado por 12 centros volcánicos a los que se le asocian flujos de lava. Los cráteres tienen 400 m de diámetro. Ubicación en cartografía: 2769-II Paso de San Francisco.

Cumbre del Laudo (Catamarca)

Altura: 6152 m. Se ubica al ESE del Co. Sierra Nevada. Ubicación en cartografía: 2769-II Paso de San Francisco.

El Cóndor (Catamarca)

Altura: 6373 m. Se ubica al Oeste del Co. Peinado, y se encuentra rodeado por extensos flujos de lava. Ubicación en cartografía: 2769-II Paso de San Francisco.

Peinado (Catamarca)

Altura: 5741 m. Con alrededor de 10.000 años es uno de los volcanes más jóvenes de la región. Está rodeado por pequeños campos de conos de ceniza, maares* y flujos de lava, localizadas a lo largo de una falla N-S, que está relacionada con el campo volcánico del Salar de Antofalla. Ubicación en cartografía: 2769-II Paso de San Francisco.

Cerrito Blanco (Catamarca)

Altura: 4670 m. El área se caracteriza por la presencia de una caldera* de 6 km de diámetro dentro de la que se eleva el Cerrito Blanco. En los alrededores se observan depósitos de caída de pómez*. Ubicación en cartografía: 2769-II Paso de San Francisco.

De Incahuasi (Catamarca límite con Chile)

Altura: 6638 m. No se conoce erupción histórica*, pero por su morfología se presume de edad reciente. Complejo volcánico conformado por dos volcanes que ocupan una caldera de 3,5 km de diámetro. Ubicación en cartografía: 2769-IV y III Fiambalá.

El Muerto (Catamarca límite con Chile)

Altura: 6488 m. Ubicación en cartografía: 2769-IV y III Fiambalá.

Ojos del Salado (Catamarca límite con Chile)

Altura: 6879 m. Es considerado el volcán más alto del mundo. Complejo volcánico conformado por una amplia caldera* que ha sido cubierta por lavas y numerosos conos. No se confirmó la existencia de erupciones histórica* pero el volcán muestra una persistente actividad fumarólica* y se ha reportado una emisión de gas y ceniza en el año 1993 que no ha sido confirmada. La principal erupción tuvo lugar hace aproximadamente 1000 a 1500 años. La actividad eruptiva más reciente parece haberse originado en la cumbre dando lugar a lavas, conos y cráteres orientados en dirección NNE. Ubicación en cartografía: 2769-IV y III Fiambalá.

Solo (Catamarca límite con Chile)

Altura: 6205 m. Se trata de un gran volcán compuesto de nueve centros eruptivos localizados al Oeste del Co. Ojos de Salado. Ubicación en cartografía: 2769-IV y III Fiambalá.

Del Nacimiento (Catamarca)

Altura: 6658 m. Se trata de un complejo volcánico activo que ha sido considerado el tercero en el mundo por su altura. Está ubicado al SSO del Co. Ojos del Salado. Ubicación en cartografía: 2769-IV y III Fiambalá.

Azufre o Lastarría (Catamarca/ Salta límite con Chile)

Altura: 5706 m. No se conocen erupciones recientes, pero su morfología indicaría que ha sido activo en tiempos históricos. Presenta actividad fumarólica* en el cráter y en el flanco NO, y flujo de azufre. Presenta cinco cráteres en su cumbre. Ubicación en cartografía: 2569-IV Antofalla.

Tuzgle (Jujuy)

Altura: 5486 m. Se trata del volcán más oriental de la República Argentina. Se observan importantes flujos de lava, las más jóvenes hacia el SE y SO. Presencia de aguas termales. Ubicación en cartografía: 2566-I San Antonio de los Cobres.

Aracar (Salta)

Altura: 6095 m. Si bien no se conocía una erupción histórica*, en 1993 se reportó una posible columna de cenizas. Posee un cráter de 1 a 1,5 km de diámetro que contiene un pequeño lago. Ubicación en cartografía: 2569-II Socompa.

Socompa (Salta límite con Chile)

Altura: 6031 m. No se conocen erupciones históricas *. Colapso de flanco y erupción hace 7200 años. Última erupción: hace 5250 años. Actividad fumarólica*. Ubicación en cartografía: 2569-II Socompa.

Llullaillaco (Salta límite con Chile)

Altura: 6.739 m. Colapso de flanco y erupción hace 150.000 años. Erupciones históricas*: tres erupciones en el siglo XIX. Última erupción histórica en 1877. Ubicación en cartografía: 2569-II Socompa.

Escorial (Salta límite con Chile)

Altura: 5454 m. No se conocen erupciones históricas*. Última erupción hace 342.000 años. Ubicación en cartografía: 2569-IV Antofalla.

Tupungatito o Bravard (Mendoza límite con Chile)

Altura: 5660 m. Presenta una docena de cráteres, coladas de lava y un cono al NO de una amplia caldera* de 4 km de diámetro. Frecuentes erupciones durante los últimos 200 años. Ubicación en cartografía: 3369-III Tunuyán.

San José (Mendoza límite con Chile)

Altura: 6.070 m. Presenta una amplia caldera* de 2 por 0.5 km, que contiene cráteres, conos y flujos de lavas superpuestas. Fueron registradas erupciones en los siglos XIX y XX. Ubicación en cartografía: 3369-III Tunuyán.

Maipo (Mendoza límite con Chile)

Altura: 5323 m. Se trata de un volcán cónico, que se eleva unos 1.900 metros sobre el piso de una caldera* de 15 por 20 km de diámetro. En 1826, derrames de lava asociados al Vn. Maipo bloquearon el drenaje fluvial y formaron el lago Diamante dentro del piso de la misma. Ubicación en cartografía: 3569-I Dique Agua del Toro.

Sosneado (Mendoza)

Altura: 5189 m. El Co. Sosneado es el volcán de mayor altura que se eleva al SE de una amplia zona denominada Caldera del Atuel, dentro de la que también se destacan los Complejos del Vn. Overo en el NE y el grupo conocido como Las Lágrimas hacia el SW. Esta formación tiene un ancho de 30 por 45 km llegando hasta el límite argentino-chileno. En el borde occidental de la caldera* se ubican las nacientes del río Atuel que drena hacia el SE a través de una amplia apertura de la misma. Está ocupada y rodeada por numerosos volcanes y conos de cenizas. Ubicación en cartografía: 3569-I Dique Agua del Toro.

Risco Plateado (Mendoza)

Altura: 4999 m. El volcán se eleva sobre una caldera* de 4 km de diámetro. Asociado a flujos de lava, algunos de los cuales se extendieron hasta el río Atuel. Ubicación en cartografía: 3569-I Dique Agua del Toro.

Co. Del Planchón - Vn. Peteroa (Mendoza límite con Chile)

Altura: 4034 m – 4135 m. Planchón-Peteroa es un complejo volcánico elongado a lo largo del límite entre Argentina y Chile, con varias calderas superpuestas. Un primitivo Vn. Planchón se formó al N del Vn. Azufre. Aproximadamente 11.500 años atrás, gran parte del volcán Azufre y parte del Planchón colapsaron, formando una gran avalancha sobre el río Teno que viajó 95 km hasta alcanzar el Valle Central Chileno (una de las mayores avalanchas volcánicas del mundo). Subsecuentemente se formó el Volcán Planchón II y luego el Volcán Peteroa. El volcán Peteroa ha sido activo en tiempos históricos con erupciones y emisiones de lava en 1837 y 1937. Posee un cráter con un pequeño lago, y registra actividad fumarólica*. Según otras fuentes el Planchón registró actividad en los años 1937, 1959-60, 1967 y 1991. Ubicación en cartografía: 3572-IV y 3569-III Malargüe.

Payún Matrú (Mendoza)

Altura: 3715 m. El volcán Payún Matrú es un volcán en escudo que cubre una superficie de 5.200 km2. La caldera* elíptica es de 8 por 10 km de ancho. La altura máxima (3838 m.) es el Cerro Payún, volcán construido sobre el flanco SO del escudo. Presenta más de 300 centros eruptivos, principalmente a lo largo de una fisura de dirección E-O que se extiende a lo ancho de todo el escudo. Se observan importantes flujos de lava, como los que se derramaron desde el oeste, y que viajaron una distancia de 10 km, hoy conocidos como Los Volcanes.; y la colada de lava que desde el Volcán Santa María viajó 15 km hacia el NE. La tradición oral de los pueblos originarios hace referencia a la última erupción. Ubicación en cartografía: 3769-I Barrancas.

Domuyo (Neuquén)

Altura: 4702 m. Se encuentra asociado a una amplia caldera* de 15 km de diámetro y a otros centros eruptivos siendo el Co. Chenque Mallín, hacia el ESE, el volcán más alto (3555 m) y joven. Ubicación en cartografía: 3769-I Barrancas.

Grupo Volcánico Cochiquito (Mendoza)

Altura: 1500 m aprox. (Vn. de Cochiquito) Se trata de un grupo de volcanes jóvenes ubicados al norte de Buta Ranquil. Se destacan el Volcán de Cochiquito con ocho conos satélites; el Co. Malal o Silla Negra (1987 m), con dos cráteres y el Volcán Ranquil del Sur, que presenta un cráter de 600 m de diámetro. Ubicación en cartografía: 3769-I Barrancas.

Tromen (Neuquén)

Altura: 4114 m. Su cumbre asoma entre dos calderas. Se asocia al Cerro Negro del Tromen, más antiguo, con una caldera* de 5 km diámetro y al Cerro Michico. Se reportó una erupción en 1822 pero no ha sido confirmada. Ubicación en cartografía: 3769-III Chos Malal.

Trolón (Neuquén)

Altura: 2505 m. Complejo localizado al NE de la caldera* de Caviahue. Posee dos cráteres y un cono que alimenta flujos de lava que se desplazan hacia el este. Ubicación en cartografía: 3772-IV Andacollo.

Copahue (Neuquén límite con Chile)

Altura: 2953 m. Es un cono compuesto, elongado en dirección OSO-ENE, construido en el borde occidental de la caldera* de Caviahue (20 por 15 km). Posee 9 cráteres de los cuales el más activo contiene un lago ácido y caliente de 250 m de diámetro, con una intensa actividad fumarólica*. Sobre el flanco oriental surgen vertientes ácidas y calientes que son parte de las nacientes del río Agrio. Varias zonas geotermales se localizan dentro de la caldera* a 7 km al NE del cráter activo. Más de 12 erupciones fueron registradas en los últimos 250 años y lasmás recientes datan de 1992, 1995 y 2000. Ubicación en cartografía: 3772-IV Andacollo.

Lanín (Neuquén límite con Chile)

Altura: 3776 m. Es el extremo oriental de una alineación NO-SE, transversal a los Andes, de un grupo de volcanes que incluye al Villarrica, en Chile. El volcán fue formado en 4 ciclos eruptivos, a los que le siguieron sucesivos derrames de lavas, las últimas hace aproximadamente 1.600 años atrás. El volcán Lanín fue reportado activo después de un terremoto en 1906 pero no hay erupciones históricas* conocidas. Asociado a flujos de lavas que llegan hasta el lago Paimún. Ubicación en cartografía: 3972-IV Junín de los Andes.

Huanquihué (Neuquén)

Altura: 2189 m. Forma parte de una cadena de volcanes con dirección NNE-SSO. Se destaca un cono con tres cráteres de más de 400 m de diámetro al NE del cerro, y otro cono construido en el lago Epulafquen (La Angostura), en el extremo norte de la cadena. Un flujo de lava muy reciente (200 años atrás) viajó al norte e ingresó en el Lago Epulafquen, formando un prominente delta de lava. La erupción, que dio lugar a la colada del Escorial, también es recordada por los residentes locales por historias contadas por sus ancestros. Ubicación en cartografía: 3972-IV Junín de los Andes.

Tronador (Río Negro límite con Chile)

Altura: 3478 m. La única actividad reciente tuvo lugar al SSE del Monte Tronador producto del cono de cenizas Fonck (también conocido como Cerro Volcánico). Ubicación en cartografía: 4172-IV San Carlos de Bariloche.

Negro (Chubut)

Altura: 1344 m. Forma parte del campo volcánico Cráter Basalto que cubre un área de 700 km². Nueve conos de cenizas y de escoria produjeron numerosos derrames de lava. Uno de los más destacados es el Cerro Fermín, que produjo media docena de flujos de lava. El Cerro Negro alimentó coladas que viajaron hacia el O, el E y el NE. Ubicación en cartografía: 4369-I Gastre.

Nunatak Viedma (Santa Cruz)

Altura: 1535 m. Una erupción en 1988 confirmó la presencia de una boca localizada por debajo del campo de hielo Patagónico, al NO del lago Viedma. Sólo parte del viejo volcán emerge sobre la superficie de la capa de hielo. Cuatro grandes cráteres o calderas, entre 1,5 y 4 km de diámetro, están localizadas a lo largo de una línea N-S. La erupción de 1988 depositó cenizas y pómez* sobre la capa de hielo que produjeron flujos de barro que ingresaron al lago Viedma. Ubicación en cartografía: 4972-III y 4975- IV El Chaltén.

Campo Volcánico Palei-aike (Santa Cruz)

Altura: Alrededor de 300 m. Este campo volcánico presenta 3.000 km² de lavas, maares* y conos de escoria, asociados con modernos derrames de lava. La distribución de los conos indica la presencia de fisuras orientadas en el sentido E-O y NO-SE. Se destacan el Co. Cono Grande (303 m) y el Co. del Diablo o Negro (282 m) al SO del Campo del Diablo. Ubicación en cartografía: 5169-III Río Gallegos.

Vocabulario:

Actividad fumarólica: actividad volcánica secundaria o tardía que consiste en la emisión de gases a altas temperaturas.

Caldera: extensa cavidad volcánica de forma circular u ovalada más amplia que un cráter.

Escoria: roca muy porosa producida por el burbujeo del vapor de agua y los gases a través de la lava. Su porosidad es mayor que la piedra pómez.

Erupción histórica: después de la aparición de la escritura. Para América se considera después de la llegada de los españoles.

Maar: cráter volcánico de escaso relieve, producto de erupciones donde el magma toca un nivel de aguas subterráneas.

Pómez: similar a la escoria pero de menor porosidad y tonalidades más claras.