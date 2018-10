Becky G se suma a La Voz Argentina

En diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad, el productor ejecutivo de “La Voz Argentina”, Diego Núñez, anunció que la cantante urbana estadounidense Becky G se sumará al programa como coach.

El productor ejecutivo de “La Voz Argentina” anunció que la cantante Becky G, intérprete de los éxitos “Mayores” (con Bud Bunny), “Sin Pijama” (Junto a Natti Natasha) y “Cuando te besé” (Junto a Paulo Londra), entre otros, se sumará al reality de Telefe como couch de los participantes.

La artista de 21 años, cuyo nombre real es Rebecca Marie Gómez, colaboró recientemente en la balada “Pienso en ti”, del mexicano Joss Favela.

“Además se sumarán muchos nuevos invitados, muy grosos”, adelantó en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas.

Sobre el rol que ocupa el jurado, integrado por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Tini Stoessel y Axel, y la modalidad que aplican a la hora de evaluar a los participantes, destacó que no apuntan a ser lapidarios, sino constructivos con los participantes desde su conocimiento como profesionales: “Los jurados aportan desde el lugar que ocupan, y somos coherentes con el formato”.

“El día que haga The X Factor seguramente me buscaré alguno que haga el papel de malo, ahora no va”, explicó.

En otra línea se refirió a las críticas sobre algunas elecciones de participantes de cantar canciones en inglés: “A mí no es un tema que me preocupe el idioma, los cantantes que vienen traen canciones en todos los idiomas”. “En Spotify la gente escucha canciones en todos los idiomas, porqué nos limitaríamos a uno solo”, cuestionó.

Al finalizar expuso que “el que pasó el casting, el casting abierto que hicimos, es porque estaba capacitado y reunía las condiciones para cantar en La Voz Argentina”. “Creo que en un país lleno de inmigrantes no podemos limitarnos de esa forma a quién va a ser el ganador. El público finalmente lo elegirá”, cerró.

Exitoina