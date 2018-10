Boca no pudo con Rosario Central y se alejó de la pelea por la Superliga

Un resultado que no le cierra a Boca. Pese a que jugó con un mix entre titulares y suplentes, el Xeneize llegó a la Bombonera con la premisa de sumar de a tres para no quedar lejos de la pelea por la Superliga, pero no cumplió el objetivo.

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto igualaron sin goles ante Rosario Central y quedaron a cinco puntos de Racing, el líder, que el domingo visitará a San Martín en Tucumán con la chance de ampliar aún más su ventaja.

El local fue superior al rival, aunque no generó demasiados situaciones como para ganar el partido. La visita apostó a la contra y también tuvo alguna chance de llevarse una victoria para Rosario.

Sobre el final del encuentro, el Canalla se quedó con 10 hombres por la expulsión de Joaquin Pereyra, producto de una doble amonestación.

Ahora, la mente del conjunto de la Ribera le apunta de lleno al duelo copero. El miércoles, recibirá al Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, el gran objetivo del año.