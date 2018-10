Malestar de los empleados del call center AP GROUP

Empleados que ya fueron despedidos de las maneras menos óptimas, denuncian que todavía no les pagan ni a ellos ni a los empleados activos el mes de septiembre y el aguinaldo de junio. Hasta el momento tampoco están cobrando el mes de octubre. La empresa está a cargo de Gustavo Alberto Almerich.

Aclaran que Firmaron un acuerdo en el que decía que iban a hacer un pago en tres partes, este se concretaría el 15 de octubre cosa que no sucedió. A pesar de que los superiores no accedan a la entrega de comprobantes los empleados tomaron fotografias de todo el papelerio firmado por ellos para tener pruebas que desmientan las acusaciones de los superiores. Denuncian ademas que inventaron causas en los telegramas que le presentaron a los ex empleados.

La empresa alega que no tienen dinero. "Asumieron que están subsidiados por el gobierno. Subcidio del 100% del salario minimo vital y móvil enn los primeros 12 meses del primer años. El acuerdo es durante 5 años. El segundo, tercer y cuarto año el pago es del 80% y recién el ultimo año sería del 30%." Relata una ex empleada al Diario La Unión

La empresa asume que la plata del estado no la reciben, motivo por el cual no emiten los pagos.

"Dicen que no se nos paga por total neglicencia nuestra, que nosotros no sabemos vender porque somos ineptos, nefastos, malos vendedores. A los empleados del turno tarde los han tratado de mierdas, los han basureado como quicieron. A una compañera la agredieron físicamente cuando se dieron cuenta que estaba grabando la conversación en el momento que el contador le asumia que inventaron causas y que no tenían para pagar, que pusieron en el telegrama que no cobraban porque no nos presentábamos, cuando ellos nos firmaban las autorizaciones para retirarnos y denunciar" Relata Diana Salin ex empleada del Call Center.

Despues de varios ostigamientos, de falta de cumplimiento y de violencia verbal y fisica de parte de Claudia Aguero, mujer de Gustavo Alberto Almerich, administrativa General (Rr hh, faltas, suspenciones, pagos, etc) Los damnificados decidieron hoy 19 de octubre de 2018 tomar de manera pasiva el edificio de la empresa. Los empleados de los turnos ( mañana, siesta y tarde) cumplieron con los horarios pero no realizaron las tareas a cumplir como manifestacion de las problematicas.