Orange Is the New Black finalizará con su séptima temporada

Las aventuras de las internas de Litchfield finalizarán con su séptima temporada. El reparto de Orange Is the New Black ha anunciado el final de la serie de Netflix a través de un vídeo publicado en redes sociales donde agradecen el apoyo de los fans.

En 2016 y meses antes del estreno de la cuarta temporada, el gigante del streaming renovó el drama carcelario por tres temporadas más. El acuerdo incluía el compromiso de la creadora y showrunner de la serie, Jenji Kohan, de continuar dirigiendo la serie durante la quinta, la sexta y la séptima temporada, que finalmente marcará el desenlace del veterano drama."Después de siete temporadas, es hora de salir de la cárcel", afirmó Kohan, según publica Variety. "Echaré de menos a todas las fantásticas mujeres de Litchfield y el increíble equipo con el que hemos trabajado. Mi corazón es naranja, pero se funde a negro", añadió en referencia al final.Orange Is the New Black es uno de los buques insignia de Netflix. El aclamado drama acumula cuatro premios Emmy y se alza como la serie más vista de la plataforma. Entre el drama y la comedia, esta ficción está inspirada en el libro homónimo y la experiencia en prisión de Piper Kerman. Su reparto, mayoritariamente femenino, está liderado por Taylor Schilling, Uzo Aduba, Kate Mulgrew, Laura Prepon, Laverne Cox, Dascha Polanco, Danielle Brooks, Selenis Leyva, Taryn Manning, Yael Stone, Jackie Cruz, Lea DeLaria, Adrienne C. Moore, Elizabeth Rodriguez, Michael Harney y Nick Sandow. Lionsgate produce la serie.El pasado 27 de julio Netflix estrenó la sexta temporada de Orange Is the New Black. Se espera que la séptima y última entrega debute en el verano de 2019.