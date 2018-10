Sebastián Marcolli dijo que por no haber pagado retornos, le rescindieron los contratos de viviendas

La causa en la que se investiga el supuesto pago de retorno en la obra pública durante la gestión del kirchnerismo a nivel nacional y el Frente Cívico y Social en Catamarca continúa su curso. Ayer, fue el turno de declarar de Sebastián Marcolli que ratificó los dichos de su padre Jorge, sobre el pedido de dinero que, en teoría, se realizaba a los empresarios de la construcción para poder ser adjudicados en las licitaciones de viviendas.

Marcolli (hijo) cargó contra el ministro de Obras Públicas Rubén Dusso, quien en el momento de los hechos denunciados integraba la Asociación de Empresas Contratistas del Estado, desde donde se habría elaborado el circuito de retornos investigado. El empresario dijo que el actual funcionario fue quien le solicitó el pago de coimas para poder continuar trabajando en la construcción de viviendas y que, como se negó, no solo no volvió a ser adjudicado con obras, sino que le quitaron algunas en las que había logrado la preadjudicación.

“Ruben Dusso me pidió la plata a cambio de lo licitado anteriormente para que yo pueda seguir trabajando con el tema de la vivienda y, al no haber accedido, me resignan el contrato de las viviendas. Posteriormente, alarga la revancha y siendo ministro me empieza a rescindir todos los contratos y me liquida con la obra de OSEP, por la cual le inicié una demanda para que me pague”, aseguró a LA UNION el propietario de la empresa constructora CAYCO.

“Hasta el día de hoy, con Dusso en el gobierno, mi empresa no trabajó nunca más y entré en concurso de acreedores. Me hizo lo que quiso por no haber puesto en ese momento plata” contó y agregó que al momento de solicitarle la coima, Dusso le dijo que “si no tenía plata para entragarle, que le entregue una propiedad o una camioneta y que no nos hagamos los calientes porque el sistema no funciona así: ‘ponés la plata y seguís trabajando’.

En otro tramo de la entrevista con este medio, Marcolli comentó que hubo un dato que no lo dijo en la declaración que hizo ayer en la Justicia federal, y donde involucra a otro empresario de rubro, Rafael “Chupete” Villagra, a quien sindicó como el encargado de “apretar” a los empresarios. En esa línea, relató que en una oportunidad “cuando fui a comprar un pliego como correspondía, tenía la presión del “Chupete” Villagra amenazándome de que no compre el pliego porque le correspondía a otra persona y yo le dije que la licitación es pública y la compro cuando yo quiero. Villagra era el perro de carroña que tenía Dusso para mandar a apretar a las empresas y con nosotros no tuvo suerte”.

Sin nombres

Por su parte, Jorge Marcolli realizó una ampliación de su declaración que había sido solicitada por el Juez Miguel Ángel Contreras para que dé mayores precisiones. En ese sentido, si bien no dio ningún nombre de quienes habrían pagado los retornos, Marcolli comentó a este medio que mencionó “algunos movimientos que hacían presumir que sacaron esa plata que yo dije”.

A su vez, dijo que mencionó algunos empresarios que como él se retiraron de la reunión en dónde les habría pedido coimas, pero no precisó quienes se quedaron.