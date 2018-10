“El estado no da más, el municipio no puede ser una oficina de empleo”

En el día de ayer, el intendente capitalino, Raúl Jalil brindó una entrevista en Radio Valle Viejo donde expresaba que “los municipios tenemos que avanzar, no podemos ser generadores de empleos. No se puede ser una oficina de empleo”.

En esa línea, Jalil dijo: “hay que reformar la Constitución, plantear los porcentajes mínimos de obra pública y los porcentajes de gastos de las Cámaras de Legisladores”. “Al final, las Cámaras Legislativas tienen más empleados que la Policía, y nosotros como ciudadanos necesitamos policías. Hay mucha gente en las Cámaras que pueden ir a trabajar a la Policía. Habría que presentar una ley laboral dentro del Estado. El Estado que ya no da más, no puede recibir más gente, hay que debatir cuál es el mundo que se viene, cuáles son los empleos, la tecnología ha avanzado. Me paso recibiendo personas de todo tipo para pedir poder ingresar al Estado”, sostuvo.

“La gobernadora está preocupada por lo que nos pasa. El Estado provincial en Catamarca es muy fuerte”, agregó.

Por su parte, el jefe comunal consideró que hay que reformar la Constitución Provincial y que el radicalismo se equivocó en no acompañar el proyecto. “Uno no tiene que pesar las cosas a 4 años, hay que pensarlas a 100. El radicalismo se equivocó en no acompañar la reforma de la Constitución. Para mí, se quedaron en la chiquita, tendrían que haber acompañado la reforma”.

Por otra parte, Jalil dijo que “todos los intendentes cobramos el Fondo de Recuperación”. Y agregó: “Los intendentes catamarqueños somos unos privilegiados, tenemos buenas leyes, como la de Coparticipación, la de las regalías. En otras provincias no tienen plata para pagar el combustible”.

En relación a la reunión que mantuvo días atrás con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, junto a otros intendentes, todos con aspiraciones a la gobernación, el jefe comunal expresó que “la idea también es construir un espacio donde se puedan debatir ideas, se puedan conseguir cosas, porque uno solo a veces es imposible. Es importante que el peronismo, y los partidos políticos construyan. Aparte tenemos temáticas comunes, somos cuatro o cinco intendentes que charlamos y vamos a ser prudentes, estamos dialogando y creo que hay que prevalecer el diálogo, porque la situación es muy compleja” dijo.