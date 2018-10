Acuerdo con la cámara empresaria: se levantó el paro de colectivos

Juan Vergara confirmó el levantamiento del paro de colectivos que venía con la modalidad de 22 a 6 de la mañana. La medida se resolvió en la tarde ayer, en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y fue informado por la Secretaría del Interior la UTA a nivel nacional.

En este sentido, Vergara comentó que “el acuerdo consistió en que las empresas aceptaron el pago del 5,7% que veníamos reclamando y debía verse reflejado en el mes de octubre, y desde el sector empresarial se negaban a pagar, argumentando problemas económicos, si bien todavía no llegó el “acta acuerdo”, se definió cesar con las medidas de fuerza”.

A su vez, el referente sindical buscó transmitirles a los usuarios del transporte público que el servicio se encuentra normalizado.

En relación a los reclamos a la empresa GM, dijo que “la denuncia a esta empresa en particular todavía no se hizo, porque no se habían entregado los recibos de sueldo. Ahora ya los tenemos, y prepararemos un informe que será presentado ante DIL (Dirección de Inspección Laboral), en el día de hoy”.

En relación a las sanciones por los días de paro, Vergara comentó que “desde la Secretaría del Interior informaron que no se realizará los descuentos de los días de paro, esa información consta en el acta acuerdo y, una vez que la tengamos, será remitida a cada empresa local para que no realice los descuentos”, aclaró.