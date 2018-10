Buscan frenar las usurpaciones en la zona de la Rivera de Valle

El director del PROMEBA (Programa Mejoramiento de Barrios), José Sánchez Sepúlveda, expresó su preocupación por el significativo aumento de las usurpaciones en los terrenos ubicados en la zona de la Rivera del Valle.

En ese contexto, el funcionario explicó que, periódicamente, se realizan relevamientos y, en caso de detectar usurpaciones, se procede a elevar el informe correspondiente para que sea la Justicia quien tome cartas en el asunto.

“Nos preocupa la situación porque lo que inicialmente eran 5 familias, hoy son cerca de 30. Todos los días hay 2 o 3 familias nuevas. Esto permanentemente va creciendo y va a seguir aumentando hasta que no se resuelva algo, hay que dar una solución”, aseveró.

Al tiempo, que advirtió sobre la peligrosidad que significa para las familias que deciden asentarse en la Ribera del Valle por ser una zona altamente inundable, con riesgos de creciente e inundaciones.

“Esta zona y sobre todo esta manzana no cuentan con infraestructura, no tienen red de agua, no tienen red de cloacas, no tienen red eléctrica, no está generada la red vial. Son varias complicaciones”, señaló el director del PROMEBA.

Finalmente, y ante la negativa de las familias de dejar el terreno, y de exigir una solución habitacional para dejar el lugar, Sepúlveda dijo que “Las familias que van asignadas a esos lotes, también están reclamando por esos lotes que no hemos entregado. Para nosotros, sería más fácil haber entregado los lotes y, de alguna manera, habernos sacado el problema, pero por un tema de responsabilidades no lo hicimos”.