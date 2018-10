Hubo acuerdo, se levantó el paro de colectivos

Tras 10 días de medidas de fuerza, el servicio público de pasajeros volverá a ser normal a partir de esta noche en la provincia de Catamarca. UTA Y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), habían arribado esta tarde y acordaron el aumento con la Secretaria de Trabajo de la Nación.

Además, Vergara pidió disculpas a la gente por el paro: “Pedimos disculpas a los usuarios, en esta forma de protesta que llevamos, pero logramos conseguir el ansiado porcentaje que deseábamos para todos los trabajadores”.

Si bien todavía no llego el acta de acuerdo, el secretario confirmó que ya le anticiparon que no habrá descuentos en los trabajadores, y no habrá ningún tipo de represalias contra ellos.