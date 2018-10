Siguen las problematicas por las usurpaciones en la Ribera del Valle

Después de las declaraciones de la abogada aclarando que “no vamos a permitir que los muevan si no les pueden dar una solución definitiva, si se tiene que parar la obra, que se pare, y en relación a las personas que se encuentran empadronadas, no podrán ser imputadas por este delito” Siguen las problematias territoriales.

El director de Promeba (Programa Mejoramiento de Barrios) José Sánchez Sepúlveda Recordó que: “cuando nosotros hemos detectado las usurpaciones, inmediatamente procedimos a hacer un relevamiento de cuántas familias eran y en ese mismo momento se aclaró a las familias que estaban ahí que era imposible la habitación en el sector, y se les dieron las explicaciones del porqué era imposible la habitación del mismo. Sin embargo, las familias decidieron quedarse ahí hasta que las corrieron porque ya estaba judicializado todo”.

Sánchez Sepúlveda, también indicó que “lo que inicialmente eran cinco familias, hoy son 30 familias” y “de hecho, todos los días hay 2 o 3 familias nuevas”. “Esto, permanentemente va creciendo, va a seguir aumentando hasta que no se resuelva algo, hay que dar una solución”, agregó.

Por otra parte, señaló que las familias que habitan en la Ribera del Valle “están en una zona altamente inundable, con riesgos de creciente, con riesgos de que ese sector sea invadido por agua” y el sector no puede ser habitado “hasta que no se hagan mínimamente las defensas”.

“Esas manzanas no cuentan con infraestructura, no tienen red de agua, no tienen red de cloacas, no tienen red eléctrica, no está generada la red vial. Son varias complicaciones”, aclaró el director del Promeba.

“Las familias que van asignadas a esos lotes, también están reclamando por esos lotes que no hemos entregado. Para nosotros, sería más fácil haber entregado los lotes y de alguna manera habernos sacado el problema, pero por un tema de responsabilidades no lo hicimos”, explicó.