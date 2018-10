Padres tomaron una escuela de Andalgalá: Los estudiantes no tienen cómo llegar

Los estudiantes de la escuela Escuela Rural Nº 29 de Minas Capillitas (Andalgalá) no tienen medios de transporte para llegar de manera segura y tranquila para cumplir sus horas de clases, pero tampoco cuentan con un servicio de transporte.

Los estudiantes estuvieron yendo a clases en el vehículo particular del director.

Ante esta situación se llevo adelante una reunión de padres para que autoricen al director a traer los chicos. Ante estas circunstancias no optimas para todo el cuerpo de educación se decidió tomar la escuela Escuela Rural Nº 29 de Minas Capillitas (Andalgalá) para tener pronta solución.

La Profesora Olga Burela, sub secretaria de educación comento los problemas que tienen ante la falta de oferentes en la zona. Aclaró además que es una escuela de periodo especial, por lo que insistirán en la búsqueda de algún oferente para trasladar a 6 alumnos.

“El problema que tenemos concretamente es que no tenemos oferentes, no se presenta nadie en ese proceso licitatorio, ya hemos hecho la convocatoria se llamo y no hay prestadores de servicio para la zona. La segunda opción que es facultad del director de la escuela, es por subsidio, es decir, el mismo convoca a quien reúna las condiciones y requisitos, hace contacto con el y todo lo necesario para que pudiera cubrir el circuito. Esto tampoco a ocurrido, pero nosotros vamos a poner el esfuerzo para poder subsanar este problema que se a presentado al no tener un prestador de servicio que cura esta demanda” Relata la Sub secretaria de educación.