Valle Viejo: Llevó a castrar su perrita y la abandonó

Esto pasó en el centro de castración municipal en Valle Viejo, una mujer de la que no se brindaron datos personales, llevó a castrar a una cachorrita de un año y cuatro meses. Al finalizar el procedimiento, los encargados del centro intentaron comunicarse con la mujer para que retirara al animal. Luego de algunos mensajes solicitándole que se hiciera presente, la mujer contestó: “Ya tengo tres perros más y no puedo tenerla, si quieren regalarla, yo la doy… no puedo seguirla criando… se llama Mohana. Gracias por darla, yo no la quiero. Gracias”.

Ante esta indignante situación, los protectores de animales decidieron realizar publicaciones en redes sociales para dar a conocer la situación y comentaron que es la primera vez que les pasa algo como esto. “Haremos la denuncia pertinente pero necesitamos urgente encontrar hogar para ella porque no puede seguir encerrada en un canil (jaula), la perrita ya está castrada y se encuentra muy triste”, dijo.

En este momento, en el lugar están sosteniendo a 13 perros y aclararon que “todos fueron rescatados de la calle, y en muchos casos, en muy malas condiciones de salud, es por eso que necesitamos que Mohana sea adoptada con urgencia, o por lo menos poder darle un hogar provisorio”.

A su vez, solicitaron colaboración con alimentos para los animalitos rescatados, ya que es muy difícil mantenerlos y a muchos de ellos, hay que recuperarlos.