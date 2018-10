Mauricio Macri: "Nadie se puede creer mas que la ley"

Desde Chubut, el presidente Mauricio Macri inauguró el Parque Eólico de Manantiales Behr de YPF y lanzó, de forma indirecta, críticas hacia Hugo Moyano: "Nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo. Nadie se puede creer por arriba de la ley ni prepotear a los demás".

Los dichos del Presidente hacen referencia al proyecto con el que el Gobierno busca reemplazar parte del transporte de cargas que está en manos del sindicato de Camioneros. La iniciativa implica que hasta 2015, el 25 por ciento de la logística se realice por trenes.

"En la Argentina que viene tiene que bajar un costo fundamental para que todo pueda funcionar que es el costo de la logística, porque no solo que no podemos viajar, si no que no podemos transportar nuestro trabajo", señaló el Presidente, quien por primera vez se refirió a las alternativas para "ganar productividad" que anunció el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.

Y continuó: "Cada uno tiene que cobrar lo que corresponde, nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo porque deja a cientos de miles de argentinos sin trabajo. Nadie se puede creer por arriba de la ley. Nadie puede creer que puede prepotear a los demás", expresó el jefe de Estado junto al gobernador, Mariano Arcioni.

Sica dejó trascender que se estudia el traslado de producción a través de "bitrenes", un tipo especial de camión con doble acoplado que transporte mayor cantidad que los camiones comunes. Según publicó el diario La Nación, este tipo de vehículos está manejado por un puñado de empresas privadas y no tiene un sindicato que represente a sus conductores.

"No es una medida contra el gremio. Significa una mejora de competitividad. Argentina tiene el más bajo nivel de utilización del transporte de carga en tren. La idea es que hacia 2025 el 25% que se transporte en trenes. No es una medida contra el sector sino una mejora para el sistema complejo de transporte", enfatizó Sica.

El anuncio se produjo en medio del rechazo del juez Luis Silvio Carzoglio a detener a Pablo Moyano, en el marco de una causa que investiga una supuesta asociación ilícita que defraudó en millones a Independiente. El fiscal Sebastián Scalera apelará la decisión del magistrado y solicitará que se lo indague.