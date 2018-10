Video: Campesino se prendió fuego para defender su hectarea

Tras el hecho ocurrido el viernes pasado, cuando Héctor Reyes Corvalán luchaba contra los violentos desalojos, de los que ya vienen recibiendo amenazas de parte del cuerpo Policial desde hace un tiempo, decide prenderse fuego en un momento de desesperación y angustia ante la injusticia de dejar a su familia sin hogar.

La familia de Corvalan salió a declarar que la razón de las quemaduras fueron causadas por él mismo y no por la policía, pero a causa de las violentas amenazas de desalojo ya no sabían que hacer para que no les quiten el lugar que trabajaron con su familia durante años.

Hector Reyes Corvalán sigue en estado delicado con atención medica.

VIDEO