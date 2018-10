Desde hace más de dos meses el Allende no atiende a los afiliados de OSEP

La situación de los afilidados de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), se torna cada vez más crítica. Desde fines de julio, el Sanatorio Allende de Córdoba restringió el servicio a los afiliados de OSEP.

El director de la Obra Social de los Empleados médicos (OSEP), Julio Cabur, aseguró que esta situación se debe a un problema interno del sanatorio y que el lunes se reunirá en Córdoba para conocer las razones de la decisión unilateral.

“El lunes me reuniré con el gerente general del Allende. Hablan de una restricción y las pruebas están a lo que me remito: en el mes de agosto, que supuestamente estaba restringido porque a fines de julio empezaron con la restricción unilateral, a la cual nuestros abogados están trabajando sobre ese tema, ellos facturaron $6 millones, por lo tanto no se lo que están hablando”, manifestó Cabur en diálogo con Radio Valle Viejo. Y agregó: “Lo que sabemos es que eligen a los pacientes que van a ingresar y aquellos que van a derivar a otros centros”.

“El problema del Allende es interno, debido que hay dos sectores que manejan la economía del sanatorio. Con uno estamos bien y el otro exige compras innecesarias que nosotros no podemos hacer, por ejemplo, prótesis”.

Desde el centro de salud aseguraron que salvo los pacientes que ya contaban con tratamientos, quienes deseen ser asistidos deberán abonar de manera particular.