Jorge Marcolli dijo que dará los nombres de los involucrados en los supuestos retornos

El empresario de la construcción, Jorge Marcolli, salió al cruce del juez federal, Miguel Ángel Contreras, quien días atrás había declarado que en la causa que se investiga el supuesto pago de retornos en la obra pública, aún no se había logrado identificar a los empresarios involucrados y se pediría en los próximos días tanto a Marcolli como a Fernando Rivera, que den los nombres de las personas que habrían asistido a las reuniones en donde se habría acordado el circuito de corrupción.

En diálogo con la prensa, Marcolli se mostró molesto por las declaraciones del juez que investiga la causa, que se sigue por el delito de concusión contra el exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López y el actual ministro de Obras Públicas de la Provincia, Rubén Dusso. El empresario, que volverá a prestar declaración ante el magistrado mañana sostuvo: “No tengo problema cuántas veces requiera la Justicia que vaya a decir mi verdad, lo voy a hacer. Pero no me parece que el juez esté opinando tanto, creo que debería suscribirse a las cosas que hay en el expediente y actuar, y no hacer ese tipo de declaraciones, pero de todas maneras cada vez que lo requiera ahí estaré”.

En esa línea, dijo que los nombres de los empresarios que estarían involucrados en los hechos que denuncia están ya mencionados en la causa y que, incluso, fueron publicados por los medios de prensa y que si el juez lo requiere, el le repitirá esa lista. Sin embargo, ante la solicitud de la prensa sobre si podía mencionar algunos nombres respondió “No tengo con exactitud, pero salió en los medios”.

A su vez, Marcolli negó que su denuncia tenga una intencionalidad política. “Yo denuncio al corrupto de cualquier partido, no me interesa quienes sean. Los años pasaron, hubo la posibilidad de hacer, lo hice y no denuncio al peronista, al radical o al de Cambiemos, yo denuncio a los corruptos que participaron en esta historia”.

De esa manera, recordó que en sus declaraciones ante la Justicia federal también involucraron a funcionarios del Frente Cívico y Social, que gobernaba en el momento en el que habrían sucedido los hechos investigados. Así, mencionó que Pedro Molas y Eduardo Brizuela del Moral (hijo) “de ninguna manera podían desconocer esta situación. Yo los denuncie, los llamaron a declarar, pero quien imputa o no son los fiscales y los jueces”.

Por su parte, el juez Contreras volvió a mencionar que aún no se ha identificado a los empresarios que habrían estado involucrados en las coimas y aclaró que aún en el caso de que Marcolli y Rivera los identifiquen “eso no determina ni dirime la cuestión porque de todas maneras se debe investigar si esto es así o no”.

A su vez, dijo que lo único que se le solicitó a Rivera fue si podía identificar a los empresarios que participaron de la reunión que él aseguró haber asistido y en donde se habrían entregado los retornos a Rubén Dusso.