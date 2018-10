Con la misma modalidad, continúa el paro de colectivos

Desde la UTA (Unión Tranviarios Automotor), confirmaron que el paro seguirá incluso en la jornada de hoy. La continuidad de la medida responde a una reunión que mantuvieron con la Cámara de empresarios en la jornada de ayer, en la que se esperaba destrabar el conflicto.

La modalidad del paro será de 22 horas hasta las 6 de la mañana y afectará a las personas que vuelven a sus hogares terminada la jornada de laboral y también a quienes deben cumplir horario por la mañana.

Por otro lado, Juan Vergara, secretario general por Catamarca y La Rioja, comentó que ya están en tratativas para que se acoplen al paro el personal del transporte de larga distancia, en este sentido, aclaró “ellos todavía están en conciliación obligatoria también por reclamo salarial, una vez cumplidos los plazos de la conciliación, estudiaremos si continuará la lucha en conjunto”.

Guido Mogueta

Por otro lado, Vergara confirmó que realizará una presentación en la Dirección de Inspección Laboral (DIL) porque, según ellos, “desde la empresa retrotrajeron los sueldos al mes de febrero y que los trabajadores cobran 5 mil pesos menos de lo que deberían percibir”.

Si bien estaba previsto que la presentación ante la DIL se realizara ayer, comentó que “los compañeros iban a presentar los recibos de sueldo para constatar los montos, pero como no fue posible, hoy realizaremos la presentación para que Inspección Laborar actúe de oficio. No sabemos por qué los compañeros no presentaron los recibos ayer”.

A su vez, aclaró que “en los recibos queda reflejado que GM no pagó el 5,7% del mes de octubre. Hasta tener los recibos para saber exacto lo que no pagó, vamos a hacer una presentación en la Inspección Laboral a que se intime la empresa y a que pague lo que quitó a los trabajadores.”

El gremialista indicó, además, que desde la empresa retrotrajeron los sueldos al mes de febrero. “No solo no pagó lo de octubre, sino que se volvió para atrás, al mes de febrero. Está pagando menos de lo que reclamamos, por lo que hay diferencia de unos 4 mil o 5 mil pesos entre lo que cobran y lo que deberían percibir”.