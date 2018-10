“El precio de un alquiler en Catamarca es de acuerdo a la cara del cliente ”

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Catamarca, Raúl Kotler, cuestionó la falta de control y regulación para las inmobiliarias. Además, se refirió a la Ley de Corredores Inmobiliarios de Catamarca que espera tratamiento en la Legislatura y los alcances de la nueva Ley de Alquileres.

Respecto a la nueva Ley de Alquileres, Kotler reclamó que “a horas para debatirse la ley, todavía no puedo acceder al texto” y dijo que los actores involucrados en el tema aún no conocen el tenor de la Ley de Alquileres.

En ese contexto, Kotler aseguró que “los precios del alquiler se da de acuerdo a la cara del cliente, como no hay ningún tipo de regulación de esta actividad, cualquier persona con o sin conocimiento del tema puede intervenir en la mediación y así es que se crean falsas expectativas y fraudes”.

Mencionó que Catamarca no cuenta con regulación de costos de alquileres y que se cayó un proyecto de ley que impulsaba la creación del Colegio de Corredores Inmobiliarios. “Todo lo que está en el mercado es bastante confuso dado que no contamos con regulación y lo último que hubo sobre este tema fue la presentación que hizo la Cámara sobre un proyecto de ley para crear el Colegio de Corredores Inmobiliarios que vendría a hacer este trabajo”.

Sin controles

Por otra parte, explicó que en Catamarca, al no haber un corredor inmobiliario matriculado ni control para las agencias inmobiliarias, cualquier persona sin conocimiento ni preparación puede abrir una inmobiliaria.

“Cualquier persona abre una inmobiliaria, solo necesita un celular, le pone cualquier nombre y comienza a alquilar, brindando un servicio que no conoce y que nadie controla. Desgraciadamente, por problemas personales y puntuales, en Diputados no salió la ley. Y, al día de hoy, Catamarca es una de las dos o tres provincias que no cuenta con regulación de esta actividad”, concluyó.