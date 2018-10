Para la directora de Adultos Mayores, el abuelo que come de la basura es un “acumulador serial”

Luego de que LA UNION publicara en su edición anterior la historia de Don Pedro, (como él prefiere que los llamen), que come de un contenedor de basura, nos comunicamos con la directora de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, Betina Pandolfi y un poco molesta dijo que se trata de “un acumulador serial”. Y deslindó la responsabilidad sobre el personal de la Policía de la Provincia a cargo de Marcos Denett por no dar aviso.

“Todo el mundo tiene mi teléfono, me podrían haber llamado. Y no enterarme así”, se quejó. Al tiempo que aclaró que don Pedro, a quien no puede encontrar la Dirección de Adultos Mayores, no tiene más de 80 años.

Ante la insistencia de este medio de conocer si se le brindará algún tipo de asistencia a Don Pedro, la funcionaria afirmó: “desde las 7 de mañana (de ayer) cuando llegué a mi oficina y vi el diario, un equipo salió a buscarlo, pero hasta el momento, no podemos dar con él. La policía no informó nada y también le corresponde. Una vez que lo encontremos vamos a ofrecerle un lugar en el Hogar, pero no lo podemos obligar si él no quiere ir. Aparte, la gente de la zona (calle Sarmiento entre Prado y Esquiú) nos dijeron que es un acumulador serial y que anda con un montón de perros”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, Pandolfi dijo que el personal a su cargo habló con la gente de lugar, comerciantes y vecinos, para recolectar datos que pudieran dar con el paradero, pero que les dijeron que el abuelo pasó ayer un poco más temprano del horario habitual. Y afirmó que seguirán en la búsqueda.

“Nos dijeron que vive en el barrio Avellaneda. Fuimos, pero no pudimos dar tampoco con el paradero y no podemos saber si tiene familiares. Algunos dicen que este adulto deambula por las calles pidiendo plata y que los bares le ofrecieron comida, pero no quiere recibir. Vamos a seguir buscándolo”, declaró.