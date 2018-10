Vergüenza: Sigue la violencia en las Inferiores de La Capital

Un hecho lamentable se vivió el pasado fin de semana en uno de los partidos más importantes de la jornada en las Divisiones Inferiores. Se enfrentaron los punteros en séptima división, Villa Cubas y Tesorieri. El partido fue en la cancha de Villa Cubas.

El encuentro entre ambos terminó en victoria de Tesorieri, pero la noticia fue que al finalizar el encuentro, el árbitro Cristian López, recibió la agresión física por parte de padres de chicos del equipo de Villa Cubas, algunos en estado de ebriedad y que hicieron pasar un mal momento al que fue la autoridad del partido y a los chicos que, lamentablemente, presenciaron esto.

El árbitro, en su cuenta social, posteó: “Una vez finalizado el partido, ingresaron “PAPÁS Y MAMÁS” del club Villa Cubas, al campo de juego, corriendo y se dirigieron hacia donde estaba yo y empezaron a insultar verbalmente hacia mi persona, me escupieron como quisieron, me pegaron patadas, me amenazaron, los chicos de dicho club me agredían con pedradas, botinazos, me forcejearon la indumentaria, la cual vestía”.

También, señaló: “Muchas veces los “chicos” no tienen la culpa, porque esos hábitos se enseñan en cada hogar de cada familia. Ayer, me demostraron que más alla del resultado, no iban a eso, iban con intención de querer hacerme daño”.

Y para agregar algo íncreible, el referí hizo una fuerte acusación, “En esto participó “UN POLICÍA”. SÍ GENTE, UN “POLICÍA” Apellido “BARRIONUEVO” QUE TRABAJA EN LA (MOTORIZADA) DE LA CAPITAL. El cual no se presentaba de policía. Tomado, un olor alcohol que ni se imaginan”, lamentó el árbitro de ese partido que terminó muy mal.