Pipo Cipolatti cobró la jubilación de su madre fallecida: "No llego a fin de mes"

Pipo Cipolatti fue acusado por el fiscal Carlos Rívolo de cobrar durante seis meses la jubilación de su madre, ya fallecida, así como también la pensión por viudez que ella percibía.

El fiscal le pidió al juez Julián Ercolini que eleve a juicio una causa abierta por "defraudación en perjuicio de la administración pública por 159 mil pesos, en concurso ideal con el uso de documento falso" contra el ex cantante de “Los Twist”.

“Necesitaba el dinero. Me cuesta llegar a fin de mes. Pero lo que se dice es todo falso. Nunca falsifiqué la firma de mi mamá. En la Comisaría me firmaban y no sabían que mi mamá no estaba viva”, se defendió en Crónica.

Todo comenzó con el fallecimiento de María Rosa Arias de Cipolatti, el 12 de junio de 2016. La mujer era la beneficiaria del sistema previsional administrado por la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal debido a que su marido, padre del músico, se desempeñó en ese cuerpo de seguridad; y había nombrado a su hijo como apoderado.

De esta manera, Cipolatti debía apersonarse cada seis meses con un certificado de supervivencia expedido en una comisaría para poder seguir cobrando los haberes.

Cipolatti siguió cobrando los haberes en la sucursal de Avenida La Plata del Banco Nación hasta que desde la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal realizaron la denuncia tras descubrir, mediante un acuerdo que tienen con el Registro Nacional de las Personas que la mujer llevaba muerta varios meses.

El delito en el que se encuadran las acciones del cantante conlleva una pena que oscila entre los dos y los seis años de prisión.

Rating Cero