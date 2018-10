La Oficina Anticorrupción podría apelar la condena contra De Vido

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, adelantó que ese organismo "muy probablemente" apelará la condena que recibió el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, por la tragedia de Once, porque considera que el fallo "no termina de concluir que el fraude mató".

En una entrevista que publica el diario Clarín, Alonso afirma que van a "esperar la lectura de los fundamentos en diciembre", pero que luego de eso la Oficina Anticorrupción que ella conduce "muy probablemente apele" la condena por la que De Vido fue sentenciado a 5 años y 8 meses de cárcel por el delito de estrago culposo por su responsabilidad en el accidente donde murieron 51 personas.

"Entendemos que el fallo dice que hubo corrupción, hubo fraude en el manejo de los asuntos ferroviarios. Pero no termina de concluir que el fraude mató", argumentó la funcionaria.

"Para la Oficina Anticorrupción ésta es una causa de alta importancia y relevancia social, no sólo institucional, porque es una causa de corrupción que nos demuestra que la corrupción viola derechos humanos. Y esa es la estrategia que nosotros vamos a continuar ya a partir del año próximo cuando nos toque la instancia de apelación", explicó Alonso en la entrevista.