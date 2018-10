Impotencia: un abuelo se alimenta todos los días de un contenedor de basura

Todos los días, Don Pedro de manera casi ininterrumpida se lo ve revisando el contenedor que está ubicado en calle Rivadavia esquina Prado.

Ante la mirada indiferente de quienes transitan por el lugar, Don Pedro, como prefiere que lo llamemos, habló con LA UNION sobre su historia sin detenerse en la selección de lo que iba a comer.

“A mí no me da vergüenza comer de aquí”, nos decía mientras con sus manos que llevaban la marca del tiempo revolvía el contenedor en busca de las sobras de comida.

“No sé bien qué hora es, pero cuando tengo hambre vengo aquí. Algunos me miran, pero nadie se detiene a ayudarme, pero bueno, no me quejo una vez que me lleno, en esta bolsa guardo algo para el camino. La comida es muy rica”, afirma.

Don Pedro que se encuentra en situación de calle y busca comida entre los desperdicios, desde hace un poco más de dos años que vive de lo encuentra en la basura.

Acompañado de su perro, camina por las calles de la ciudad con unas bolsas donde lleva lo poco que tiene. “Este es mi gran compañero (por el perro) hasta dormimos juntos donde nos agarra el sueño”,

Don Pedro dijo que no tiene ningún tipo de asistencia por parte de Desarrollo Social y que tampoco recibe atención médica.

A pesar de sus años, de su estado de vulnerabilidad social, abandono y extrema pobreza, Don Pedro no pierde su sonrisa dejando al descubierto la fragilidad de su memoria ya que solo recuerda que superó los 80 años. No recuerda si tiene familia y dijo que prefiere vivir en la calle porque se cansó de pedir ayuda y nadie le da respuesta. No pudo conseguir un lugar para vivir, por lo que decidió dormir en la calle.

“Antes de seguir hablando, ¿no tiene una bolsa para juntar esta comida?, más tarde me va dar hambre y ya no estoy para venir dos veces, exclamó. “Me cansé de ir por varios lugares en busca de alguna ayuda, pero nadie pudo darme donde vivir ni tampoco para comer. Gracias a Dios todos los días no me falta la comida, aquí la gente tira cosas muy ricas y como nadie la junta vengo y junto todo lo que más puedo. Llevo también para comer más tarde” dijo Don Pedro antes de emprender su camino.