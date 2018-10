Jubilados y pensionados: continúa el empadronamiento a las mutuales

Como ya lo veníamos anunciando en LA UNIÓN, el reempadronamiento a las mutuales tiene fecha de vencimiento y también están realizando un arduo trabajo con pensiones graciables por invalidez. Así lo confirmó el titular la UDAI ANSES en Catamarca, Fernando Capdevilla.

La fecha prevista para culminar con el reempadronamiento de las mutuales, cooperativas y /o asociaciones será el próximo 31 de octubre. Quienes deseen continuar con el beneficio de estas organizaciones y que se les sigan realizando los descuentos correspondientes, deberán formalizar el trámite por las diferentes líneas de comunicación de la ANSES; quienes no quieran que se les siga realizando los respectivos descuentos, no deberán hacer nada y se les dará de baja automáticamente.

Dentro de las diferentes preocupaciones plantadas por las organizaciones, se planteaban cómo se seguiría trabajando con las personas que adquirieron un préstamo a través de ellas y no realizaran el reempadronamiento, en este sentido Capdevilla aclaró que “las personas que no sigan aportando, porque no hicieron el trámite, lo mismo deberán pagar las deudas adquiridas con las mutuales. No quiere decir que porque la ANSES no haga los descuentos la deuda caduque. Nosotros trabajamos con un código de descuento, que el procedimiento no pase por acá, no elude las responsabilidades que asumió un jubilado o pensionado y, por lo tanto, deberá pagar por caja o como lo determine la asociación”.

Y dijo que de todas las mutuales que tiene Catamarca, que serían alrededor de 68, solo cuatro descuentan a través de la UDAI.

Pensiones por invalidez

En relación a las pensiones por invalidez, el proceso de dar de baja al beneficio, que inició en 2017, continúa su curso. Las personas que fueron notificadas tendrán un plazo de 10 días hábiles para realizar el respectivo descargo y realizar la presentación de documentación que acredite su condición de incapacidad.

Según el decreto Nº 432/97, para cobrar una pensión por invalidez, el beneficiario tiene que “encontrarse incapacitado en forma total y permanente”. Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez, produzca en la capacidad laboral una disminución del 76% o más. Además, no debe “poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia”, entre otras situaciones que se consideran incompatibles.

En este sentido, Capdevilla aclaró que “para este trámite no hay vencimientos, lo que hay que tener en cuenta que las personas que no reciben la notificación no tienen que hacer nada, quienes sí sean notificados, deberán realizar la presentación correspondiente en la ANSES o bien en la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación”.

Y aclaró que “no son muchas las personas que se les da de baja de este sistema. En muchos de los casos, las bajas tienen que ver con que pasan de ser dos pensiones no contributivas por invalidez” a “pensiones para el adulto mayor” a los 65 años”.

Por su parte, desde Desarrollo Social de la Nación, se conoció que hay muchos casos de pensiones que estaban suspendidas, que fueron notificados y que no se presentaron para realizar los descargos correspondientes porque eran pensiones mal dadas, hay personas a las que se dio el beneficio y que no cuentan con los requisitos que avalen.

Preocupación

Por otro lado, una banda de estafadores tiene en vilo a todos los adultos mayores. Se hacen pasar por empleados de la ANSES y les piden que les hagan transferencias bancarias.

El “cuento del tío” consta de la promesa de un incremento en el monto percibido por la “Reparación Histórica” que en varios casos fue bajo. Para poder llegar a una suma considerable, deberían transferir a una cuenta el costo del falso trámite.

Se advierte a las personas mayores de la estafa y que antes de ir a cualquier entidad bancaria se comuniquen con la policía para denunciar el hecho.