Fuerte cruce de Mercedes Morán y Nacha Guevara por el feminismo

Las actrices intercambiaron posturas en la mesa de Mirtha Legrand.

"Yo no sabía que era feminista, yo ahora me doy cuenta que siempre fui feminista", disparó Mercedes. "¿Feminista o femenina?", preguntó Nacha, y ahí se abrió el debate entre ambas.

"No, feminista. Femenina es otra cosa. Feminista es alguien que está consustanciado y cree en la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. La verdad que me siento tan interpretada por ese colectivo y me parece que es la verdadera revolución y evidentemente las resistencias son enormes. Hay un cambio de paradigma total", explicó Morán.

"Yo no sabía que una cantidad de comportamientos y obsesiones mías conformaban una naturaleza de actriz hasta que no empecé a estudiar y me di cuenta que esos atributos u obsesiones correspondían al ser actriz. Yo me la pasaba diciendo 'Yo soy feminista , pero soy femenina'", siguió.

"Es inherente a lo femenino ser feminista. No hace falta que yo esté dando explicaciones sobre esto, porque lo he realizado toda mi vida, pero hay algo que me hace ruido es como una cosa de palabras e identificarse con palabras y me gustaría más identificarme con las acciones porque la verdadera acción no es la palabra", concluyó Nacha.

