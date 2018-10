Productores de aceite de nuez de Belén intercambiaron con Italia

El senador Raúl Chico participó de la jornada de capacitación denominada “Primer Taller sobre Cooperación Internacional Descentralizada y Proyectos Orgánicos para el desarrollo local en el Oeste Provincial” que se realizó en Belén el viernes último. La misma está vinculada al proyecto aceite de nuez orgánico que lleva adelante la cooperativa OMEGA 3 y Argentina e Italia.

Los ejes planteados fueron: Cooperación Internacional Descentralizada para el desarrollo local, Importancia de la producción de Aceite de Nuez Orgánico, Certificación orgánica para la provincia de Catamarca, Valor sustentable Food Safety entre otros.

También se realizó una videoconferencia con el ingeniero agrónomo Antonello Liberatore director del proyecto Aceite de Nuez Orgánico entre OMEGA 3 y Argentina e Italia a través del Sistema Integrado de Alta Montaña (AICIM). Luego recorrieron las instalación de la planta procesadora.

La jornada contó con la participaron pequeños productores de Aceite de Nuez Orgánico; integrantes de la Cooperativa OMEGA 3; los alumnos y el director de la EPET N° 2 (Escuela Provincial Educación Técnica); el senador por ese departamento Jorge Sola Jais; la Directora de FS certificación de Productos Orgánicos, ingeniera Agrónoma Eugenia Fraga; la presidenta de la Fundación PUNTO.GOV. (Proyecto para el Desarrollo Sustentable), el Coordinador de Dr. Cristian Desmarchelier; el vicepresidente de AICIM (Sistema Integrato della Montagna), Martín Lázzaro.

“Estamos esperanzado que pronto la planta esté en funcionamiento. La verdad que si miramos atrás podemos ver que fuimos evolucionando, empezamos a nutrirnos de técnicos especializados, y eso se lo agradezco y se lo debo a la gobernadora Lucia Corpacci y al senador Raúl Chico, que cuando fue Ministro de Producción nos ayudó con la instalación de la planta”, manifestó Pablo Aybar presidente de la Cooperativa OMEGA 3.

Y agregó: “La planta que instalamos con el ex Ministro de Producción (Raúl Chico) nos permite no solo hace aceite de nuez, sino que también está preparada para hacer aceite de la semilla de uva. Estamos hablando de un proyecto muy amplio que da valor agregado a la nuez y uva. Hoy lamentablemente no podemos avanzar hasta que esté en funcionamiento la planta. La etapa de instalación y anclaje de toda la maquinaria llevo su tiempo y lo cumplimos. El desafío será ponerla en funcionamiento y volver a encauzar las relaciones de comercialización con Italia que había realizado oportunamente el ingeniero Raúl Chico. y poner en funcionamiento la planta”, expresó Aybar.