Corte de luz afectará hoy una parte del centro

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informó de un nuevo corte de energía eléctrica programado para este domingo 14 de octubre.
A continuación, el comunicado de la empresa:
HORARIO: ENTRE 08:00 Y 13:00 HORAS
SOLICITADO POR: MARVA S.R.L.
DISTRIBUIDOR/S: MOTA BOTELLO 13,2kV
ALIMENTACIÓN: E.T. CATAMARCA
MOTIVO: CAMBIO DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN EN SUB-ESTACIÓN TRANSFORMADORA A NIVEL (CÓDIGO MB-001) VIALIDAD NACIONAL
ZONA EN MT: LMT SUBTERRÁNEA 13,2 KV DESDE CELDA MT SET CAPRESCA HASTA SETN VIALIDAD NACIONAL.
USUARIOS SINGULARES:
EDIFICIO VIALIDAD NACIONAL – POLICÍA COMISARIA PRIMERA – EDIFICIO RENTAS PROVINCIAL – EDIFICIO CATASTRO PROVINCIAL – FRIGORÍFICO LARCHER – LABORATORIOS LEJTMAN
USUARIOS RESIDENCIALES:
LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS COMERCIALES, RESIDENCIALES, EDIFICIOS, ETC, UBICADOS EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES SALTA, 9 DE JULIO, MOTA BOTELLO Y SAN MARTÍN