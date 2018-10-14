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Corte de luz afectará hoy una parte del centro

EC SAPEM confirmó que la interrupción en la prestación del servicio eléctrico se desarrollará entre las 8 y las 13 horas.

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informó de un nuevo corte de energía eléctrica programado para este domingo 14 de octubre.

A continuación, el comunicado de la empresa:

HORARIO: ENTRE 08:00 Y 13:00 HORAS

SOLICITADO POR: MARVA S.R.L.

DISTRIBUIDOR/S: MOTA BOTELLO 13,2kV

ALIMENTACIÓN: E.T. CATAMARCA

MOTIVO: CAMBIO DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN EN SUB-ESTACIÓN TRANSFORMADORA A NIVEL (CÓDIGO MB-001) VIALIDAD NACIONAL

ZONA EN MT: LMT SUBTERRÁNEA 13,2 KV DESDE CELDA MT SET CAPRESCA HASTA SETN VIALIDAD NACIONAL.

USUARIOS SINGULARES:

EDIFICIO VIALIDAD NACIONAL – POLICÍA COMISARIA PRIMERA – EDIFICIO RENTAS PROVINCIAL – EDIFICIO CATASTRO PROVINCIAL – FRIGORÍFICO LARCHER – LABORATORIOS LEJTMAN

USUARIOS RESIDENCIALES:

LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS COMERCIALES, RESIDENCIALES, EDIFICIOS, ETC, UBICADOS EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES SALTA, 9 DE JULIO, MOTA BOTELLO Y SAN MARTÍN

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