Maradona sobre Messi: “Es inútil hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes del partido”

Diego Armando Maradona no pierde ocasión para opinar sobre Leo Messi. El exjugador y ahora entrenador de los Dorados de Sinaloa mexicanos aseguró que es "inútil" intentar hacer "caudillo" de la selección argentina a "un hombre que va 20 veces al baño antes del partido", refiriéndose al jugador del Barcelona, y ha explicado que si fuese seleccionador no le convocaría para que pudiese quitarse la presión que le atenaza cuando juega con la albiceleste.

"Para mí es difícil hablar. Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes del partido. Eso es de cajón. No lo endiosemos más. Messi es Messi jugando en Barcelona y Messi es Messi jugando con Argentina; con Argentina es uno más", señaló en una entrevista a la cadena Fox Sports.

Además, afirmó que no le convocaría si volviese a ser seleccionador. Maradona dirigió a Argentina entre 2008 y 2010 y la llevó a los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica, donde fue goleada 4-0 por Alemania. "Sí sueño con volver a la selección, porque me fui cuando los jugadores pedían que me quedara", manifestó. "No lo llamo (a Messi) porque hay que sacarle presión, hay que sacarle el caudillo que queremos que sea. Sacándole todas las cargas que hoy tiene en su espalda y haciéndolo jugar como yo quiero, lo llamo porque no hay otro Messi", añadió.

"Yo quiero ir a favor de Messi. Messi es grandísimo jugador, pero no le da en decir 'tráeme a aquel'. Se va a jugar a la Play Station antes de hablar. En la cancha la pide, la quiere, la busca, quiere hacernos felices", expuso, recalcando que es el mejor del mundo "junto a Ronaldo". Messi no ha vuelto a jugar con la albiceleste tras la eliminación en octavos de final del Mundial ante Francia; así, se ha perdido los dos amistosos del equipo sudamericano de septiembre y los dos de este mes.

Por otra parte, Maradona, que actualmente dirige a Dorados de Sinaloa en la división de ascenso en México, aseguró que el fútbol "está enfermo de dirigentes que quieren ser los protagonistas cuando los protagonistas son los jugadores de fútbol". "A nivel directivo estamos muy mal, incluso en Argentina. Yo le di mi voto a Claudio Tapia (presidente de la AFA), que no entiende nada de fútbol, pero a mí me traicionó porque llegó Jorge (Sampaol)-, quien no tiene categoría para la selección de Argentina", expresó.