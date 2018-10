Estados Unidos envía cazadores de tormentas a la Argentina por ser un "laboratorio natural de climas extremos"

Científicos de la Agencia Meteorológica norteamericana estudiarán por seis meses las fuertes tormentas que se producen en el centro del país, especialmente en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza

Siempre se dijo que la Argentina tiene todos los climas, paisajes y bellezas naturales que son la envidia de muchos países. Pero además de toda esa belleza que se extiende desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, nuestro país despierta la curiosidad de los más avanzados "cazadores de tormentas" del mundo.

Y es que científicos de Estados Unidos, junto a investigadores locales de organismos públicos y de educación, realizarán un profundo estudio en la región centro del país, considerada "un verdadero laboratorio natural que concentra fenómenos meteorológicos únicos para un mismo territorio", según afirman los especialistas.

La misión de los investigadores estadounidenses busca echar luz sobre cómo se producen las grandes tormentas que incluyen granizo, vientos huracanados, lluvias torrenciales e incluso tornados mortales que pueden tener impactos catastróficos. El fin, en definitiva, servirá para mejorar los pronósticos climáticos a nivel mundial.

Se trata de los proyectos RELAMPAGO (Remote sensing of Electrification, Lightning, And Mesoscale/microscale Processes with Adaptive Ground Observations, por sus siglas en inglés), que significa "procesos de detección remota de electrificación, rayos y mesoescala / microescala con observaciones de tierra adaptativa" y CACTI (Clouds, Aerosols, and Complex Terrain Interactions, por sus siglas en inglés), que remite a "nubes, aerosoles, y las interacciones del terreno complejo". Ambos son auspiciados por el Programa Mundial de Investigación. Su objetivo final será optimizar la capacidad de respuesta de los organismos climáticos mundiales ante emergencias meteorológicas en el planeta.

El proyecto Relampago, auspiciado por la National Science Foundation (NSF) de Estados Unidos "perseguirá" tormentas en la zona de las sierras de Córdoba y en Mendoza, y para ello, se instalarán radares que funcionan en distintas bandas del espectro electromagnético, estaciones y radares móviles montados sobre camiones.

La iniciativa Cacti, auspiciada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, se llevará adelante con el apoyo de un avión y la instalación de cerca de 40 estaciones meteorológicas automatizadas en las provincias de Córdoba y Santa Fe.