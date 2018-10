Paro de transporte : Cómo seguirá durante el fin de semana largo

Nuevamente, la noche de este viernes no contará con servicio de transporte urbano en la ciudad de Catamarca. Entre las 22 y las 6, no circularán los ómnibus debido al paro que realizan los choferes. Desde la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Catamarca – La Rioja aseguraron que el paro continuará sin interrupciones hasta el miércoles 17 de octubre.

De esta manera, el secretario General de la UTA Catamarca, Juan Vergara, manifestó que “los empresarios no darán el brazo a torcer porque ellos pidieron un aumento de tarifas y sin ese incremento, no pueden pagar lo que reclamamos”

Así mismo, informó que la medida de fuerza “es adherente y convocado a nivel nacional por el Consejo Directivo y la secretaria del Interior en reclamo por la falta de cumplimiento a la recomposición salarial acordada en paritarias”.

El paro, que se realizará de 22 a 6, seguirá afectando a todas las líneas de transporte urbano y suburbano.

El conflicto, originado por el no pago del incremento salarial por parte de los empresarios enrolados en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), arrancó el lunes y afecta a las principales localidades del país.

Desde UTA informaron que, de no ocurrir un acuerdo con Fatap, la medida de fuerza se extenderá durante todo el fin de semana largo. En otras palabras, los servicios se seguirán cortando entre las 22 y las 6.

Las empresas nucleadas en Fatap no pagaron en tiempo y forma un incremento del 5,7 por ciento con el sueldo de septiembre. Y aseguran que no lo pueden afrontar porque los municipios donde prestan servicios no dieron incrementos tarifarios.

En el acta de ayer, la Secretaría de Trabajo “exhortó” a Fatap a cumplir con el acuerdo salarial y a UTA a cesar con las medidas de fuerza.

La medida de fuerza “es adherente y convocado a nivel nacional por el Consejo Directivo y la Secretaria del Interior en reclamo por la falta de cumplimiento a la recomposición salarial acordada en paritarias”, informaron desde el gremio.