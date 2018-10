Delfina Pignatiello se quedó con una nueva medalla plateada en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Argentina sumó una nueva medalla plateada en los Juegos Olímpicos de la Juventud de la mano de la nadadora Delfina Pignatiello, una de las grandes estrellas de la delegación nacional.

La deportista de 18 años quedó segunda en la prueba de los 400 metros libres femeninos, donde imitó lo hecho el martes en los 800 metros. En primer puesto culminó la húngara Ajna Kesely, que también ganó los 400 metros.

Kesely firmó un tiempo de 4:07.14 y le ganó por amplio margen a Delfina, que llegó en 4:10.40. El último lugar del podio lo completó la austríaca Marlene Kahler (4:12.48).

Pignatiello había sido primera en su serie preliminar con un tiempo 4:11.86, casi cinco segundos por encima de la sudafricana Dune Coetzee. Sin embargo, quedó segunda en la general ya que el mejor tiempo lo firmó la húngara Ajna Kesely (4:10.74).

"Vine a buscar los 800 y no se dio. Esta no era mi prueba principal y nadé más tranquila. Lo disfruté. La verdad que este año está fuerte (Kesely). Supongo que el año que viene o el otro nos vamos a encontrar en mayores", explicó la joven de 18 años en TyC Sports.

"Hoy me propuse disfrutarlo porque sé que no me va a tocar otro torneo tan importante como este y puedan venir todos los argentinos, los amigos, la gente conocida", reconoció.

Cabe destacar que la otra argentina en la carrera, Delfina Dini, quedó en el 8° lugar con un tiempo de 4:19.25 a casi doce segundos de la nadadora europea que lideró la carrera.

Pignatiello ya conquistó la medalla plateada en los 800 metros libres el pasado martes al ubicarse segunda casi cuatro segundos detrás de la húngara Kesely. En esa competencia, Dini llegó en el cuarto puesto.