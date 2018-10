Asumió Natalia Dusso y defendió a su padre

Ayer, en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, la gobernadora Lucía Corpacci puso en funciones como nueva subsecretaria de Planificación a Natalia Dusso, quien asumió en el cargo que dejó vacante el actual subsecretario de Industria y Comercio, Lisandro Álvarez.

Consultada por la prensa sobre la causa que tiene como imputado a su padre, respondió: “Es un tema que claramente no me compete a mí, hoy estoy asumiendo como subsecretaria, así que prefiero no hablar del caso”.

Sin embargo, ante la insistencia de la prensa dijo que “los que nos conocen en la sociedad, saben de qué personas estamos hablando, personas de trabajo, honestas y leales”, al tiempo que comentó que confía “en todas las pruebas que el abogado de mi padre y mi padre van a presentar y confío plenamente en trabajo que desarrolló, desarrolla y va a desarrollar mi padre”.