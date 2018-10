La Justicia pedirá a Marcolli y Rivera que identifiquen a los empresarios que aseguran que dieron retornos

Ayer, el juez federal Miguel Ángel Contreras continuó tomando declaración a testigos en la causa por el posible circuito de retornos en la obra pública, que se sigue contra del ex funcionario nacional José López y el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Rubén Dusso. Sin embargo, uno de los datos más relevantes que se conoció fue que en los próximos días, el magistrado solicitará a Jorge Marcolli y Fernando Rivera que identifiquen con claridad a los empresarios que, según ambos, habrían entregado dinero a cambio de la adjudicación de obras.

En diálogo radial, Contreras dijo que uno de los pasos que siguen en el proceso es solicitarle a los dos empresarios que denunciaron a Dusso por recibir coimas, que señalen exactamente quiénes son los dueños de empresas c0nstructoras involucrados en los actos que ambos denunciaron. “Estamos esperando que Rivera y Marcolli los identifiquen, hablan de empresarios pero no los pueden identificar. Quiero que me identifiquen a la gente para preguntarles si ellos incurrieron o no en ese tipo de acto, es elemental, de acuerdo a la denuncia”, explicó el juez que lleva a cabo la causa.

En esa línea, dejó en claro que es vital para la causa encontrar elementos probatorios con mayor fortaleza que los simples dichos de Marcollu y Rivera. “Uno puede hablar desde la convicción, puede hablar sinceramente, puede estar absolutamente convencido de que es sincero lo que está denunciando y hablar, pero las causas judiciales se van a resolver conforme a lo alegado y probado, así que en esa línea estamos trabajando”, explicó.

Sobre la marcha del proceso, comentó que “todavía estamos en las partes iniciales de la causa pero empezamos al revés, con la gente que podría aportar más a la causa, después veremos qué pasa con el resto”.

“Estuve analizando los dichos de los testigos que ya han declarado y es muy probable que la semana que viene lo llame a ampliar algunos puntos que no los tengo bien en claro”, agregó.

Respecto de la posibilidad de adelantar la indagatoria al ministro Dusso, respondió que todavía no lo consideró ya que “él vive acá, trabaja acá y se lo puede traer cuando uno lo desee. Más me preocupa ver la forma de contactarlo a José López en Buenos Aires que por su carácter de testigo arrepentido está bajo protección y, además de ello, con domicilio desconocido”,

“Nos hemos comunicado con el juzgado del doctor Bonadío y se comprometió a ayudarnos, a colaborarnos y en los próximos días nos dirá como podemos hacer para tomarle declaración a López, ya sea videoconferencia ya sea que podamos ir porque traerlo va a ser muy complejo”, indicó.

La causa

Semanas atrás, el fiscal Santos Reynoso solicitó al juez Contreras imputar a Dusso como partícipe primario del delito de concusión, ya que supuestamente habría sido el encargado de recibir el dinero que los empresarios pagaban a López para ser adjudicados con obras.