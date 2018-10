Diputados se reunieron con los gremios para escuchar inquietudes por la Ley Antiplus

Ayer, se volvió a reunir la comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la provincia para tratar el proyecto de Ley Antiplus Médico de OSEP. En esta oportunidad, los diputados se reunieron con diferentes gremios para conocer su visión sobre la temática y cuál sería su aporte. Esta comisión se ha entrevistado con los diferentes actores que intervienen en esta polémica y ya se reunieron con OSEP, con el Círculo Médico, Colegio Médico y ahora con los gremios.

En este sentido, la doctora Mónica Zalazar dijo que es positivo escuchar de los sindicalistas que ellos vienen a defender el salario del obrero, sus ingresos y que no se les quite lo poco que hoy en día entra. “Lo que nosotros les planteamos es que queremos escuchar la postura de todos”, sostuvo. Además, aclaró que “ya se firmó un convenio entre OSEP y el Círculo Médico donde se especifica que no se debe cobrar plus, pero debido a otros problemas se ha naturalizado ese cobro, entonces, crear una ley por este tema en particular es reafirmar lo que ya estaba escrito” y reflexionó: “Entonces, tenemos que seguir avanzando y consensuando que no se avasallen los derechos de ninguno de los actores. Estamos ante una situación crítica para todos, pero sí se firmó un convenio que dice que no se debe cobrar plus, se debe respetar lo escrito”.

Por su parte, Walter Arévalo del SOEM, principal gremio que salió a reclamar por el cobro indebido, dijo : “Quedamos de acuerdo que una ley sobre otra no sirve, pero también quedó claro que esto está afectando la economía familiar de muchos trabajadores, los afiliados no somos enemigos de nadie, solo defendemos nuestros derechos, y sabemos que ante la impotencia, algunas veces se producen reacciones”.

A su vez, destacó que los diputados están trabajado en este proyecto, y aclaró “nosotros ya presentamos un amparo ante la Justicia, esperamos que la Justicia dictamine, y si no hay una solución rápida, a los trabajadores no nos queda otra que la medida de fuerza, si el justificativo del profesional médico es no poder cobrar un ‘mínimo ético’, y no discuten con la obra social, y directamente recurren a los que menos tienen, con el cobro de plus”.

Arévalo aclaró que “nuestra herramienta es la medida de fuerza, si es necesario, vamos a volver al paro por tiempo indeterminado, ya vieron lo que pasó con el paro anterior”, y destacó que “en esta mesa hubo otros sindicatos que tiene el mismo parecer y esperemos que tengan la misma actitud que nosotros”.

Para finalizar, comentó que si bien todavía no tiene definidos los tiempos de una nueva medida de fuerza, están supeditados, por un lado, a la resolución judicial del amparo presentado y por el otro, a la discusión que se desarrolla en Diputados.