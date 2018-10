Inconvenientes en la megaexposición: se encendieron los aspersores, se mojaron los dinosaurios y ahora no se mueven

A tan solo un día de iniciar la megamuestra de divulgación científica y tecnológica “Catamarca se viste de ciencia”, instalada en la plaza 25 de Mayo, se registró un inconveniente no menor.

Es que durante esta mañana, los aspersores de la plaza principal se encendieron y mojaron a los dinosaurios que funcionan atreves de computadoras conectadas a un toma corriente.

Este problema ocasionó que todas las personas que se acercaron para disfrutar de la propuesta científica, entre ellos alumnos de diferentes establecimientos de la ciudad, no pudieran ver una de las principales atracciones del parque: el movimiento de los dinosaurios.

Al respecto, el coordinador de la actividad Ing. Marcelo Vega, de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, indicó: “Los dinosaurios funcionan con electricidad, tienen una computadora y tienen sonido. Todo se mojó con el riego. El parque estaba lleno de gente y los dinosaurios no se movían”. Y agregó: “Hablamos con el encargado de la plaza y el placero, no sé qué pasó que no se transmitió la información. La chica encargada del riego me dijo que no me avisaron nada, por lo que encendió a las 7 como corresponde”.

Por otro lado, el Ing. Vega comentó que el inconveniente generó corto circuitos con el personal del el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT). “La gente de Buenos aires es muy celosa, ahora estamos teniendo una discusión. Nosotros hicimos venir un ingeniero de nuestra repartición y verificó que esta todo seco y en condiciones. Pero nos manifestaron que no tenemos porque tocar algo que está a cargo ellos”.

Finalmente, el funcionario aclaró: “Estamos tratando que esto no vuelva a pasar, porque la atracción del parque es el movimiento de los dinosaurios”.