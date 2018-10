La academia de danza de Belén aclara que se mudará

La academia que funcionaba en el edificio donde se encuentra el museo Cóndor Huasi , se mudará al edificio de la Dirección de Riego de la ciudad de Belén, para evitar el gasto de alquiler que le supone a la provincia el actual lugar donde hacen la actividad.

El director de la academia de danza llamada Centro Integral de Formación Artística Belén (CIFAB), Jorge Saracho, manifestó que le solicitaron la llave de la entidad en forma verbal y sin notificación por las vías que corresponden. En esta línea, la funcionaria lamentó “la controversia que se ha generado ya que Saracho tenía conocimiento de que esta situación iba a suceder”.

“Se traslada el museo por una cuestión de espacio y de comodidad para los vecinos, y además por una cuestión económica porque se lo va a trasladar a un edificio del Estado, donde no se paga un alquiler. En este espacio, que no es nuestro, no podemos hacer ningún tipo de remodelación. En tanto que acá podemos trabajar y ponerlo en valor, como corresponde a un museo, y más con la riqueza importante que tiene el Condor Huasi” explicó Moreno.

También, subrayó que “teniendo un espacio en condiciones, nosotros podemos iniciar todos los trámites administrativos para recuperar piezas (de Belén) que están exhibidas en otros museos, por ejemplo en el museo de La Plata”.

Moreno aclaró que dialogó con Saracho “a los fines de informarle lo que ya se le venía comentando. Porque previamente, hace dos meses atrás, estuvo la Dirección de Antropología con el equipo técnico, a los fines de trasladar el museo del Condor Huasi, que hoy por hoy no cuenta con la accesibilidad que requiere un museo. Y más de una envergadura como la que tiene este museo, en cuanto a las piezas arqueológicas y paleontológicas que posee actualmente. La cultura que tiene la localidad de Belén, es sumamente importante y es necesario poner en valor este museo”.

En este contexto, la titular de Cultura de la provincia consideró que el actual museo “funciona como un espacio comercial. Es una galería, en un entrepiso, donde la queja constante de los turistas y de la misma población, es por la falta de accesibilidad”.