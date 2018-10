Horóscopo del día Jueves 11 de octubre de 2018

ARIES - Una meta en la que puedes haber estado trabajando durante mucho tiempoa todavía puede parecer muy lejana en estos momentos. Por lo tanto, hoy podrías encontrarte renunciando a ella. Esto no quiere decir que lo que quieres nunca vaya a suceder. De hecho, a veces al dejar de lado un sueño puede hacer que se cumpla. Recuerda esto cuando comiences a pensar en tu falta de éxito hasta ahora. ¡No todo está perdido!

TAURO - Un miembro de tu familia puede estar teniendo problemas, por lo que podrías considerar quedarte en casa con el fin de ayudarle a superar todo. Sin embargo, tienes responsabilidades profesionales que necesitas cumplir. Quedarte en casa o ir al trabajo puede ser una decisión difícil de tomar hoy, pero asegúrate de pesar todos los factores posibles. Es probable que esa persona insista en que todo está bien y te envíe a trabajar.

GÉMINIS - Una preocupación importante en tu carrera podría requerir mucho esfuerzo por tu parte hoy con el fin de permitirte avanzar en lo que sea que estés tratando de lograr. En algún momento durante el día, puedes plagarte de dudas en cuanto a tu capacidad para hacer esto. Sin embargo, no dejes que esto te cause pánico. Todo lo que necesitas es reunir un poco de energía y mantener la concentración en la tarea que tienes delante. Convéncete de que hoy eres capaz de lograr maravillas.

CÁNCER - Un viaje que te querías tomar puede tener que ser pospuesto, probablemente por razones financieras. Querrás hacer el viaje en compañía de alguien que está en apuros económicos en estos momentos. Esto puede ser decepcionante, pero recuerda que esto es sólo un retraso. Serás capaz de tener tus vacaciones en una fecha posterior. No tengas miedo de empezar con los arreglos. En ese momento, tu acompañante debería de tener dinero.

LEO - La necesidad de completar una tarea importante podría hacerte reunir un nivel mucho más elevado de autocontrol del acostumbrado. La perseverancia y la determinación podrían dominar tu estado de ánimo, por lo que podrías lograr maravillas. Sin embargo, asegúrate de tomar descansos, y recuerda relajarte de vez en cuando. Por encima de todo, no te concentres tanto en tu trabajo que se te olvide comer. Tu trabajo sólo se verá afectado si descuidas tu cuerpo. ¡Tómate tu tiempo!

VIRGO - Un socio de negocios o una pareja romántica podrían tener un estado de ánimo bastante bipolar hoy. Probablemente van a pasar mucho tiempo juntos y durante el transcurso del día, tal podría saltar entre el entusiasmo y la melancolía. Esto podría volverte a la locura ya que no sabes cómo responder. Todo lo que puedes hacer es asegurarte de que toda la atención se mantenga centrada en los temas en cuestión. Esta variabilidad debería quemarse al final del día.

LIBRA - Por lo general, tiendes a tener bastante ingenio en lo que al trabajo se refiere, pero hoy puedes sentir que la fuente de la innovación se ha secado totalmente. No importa cuánto te esfuerces, probablemente no serás capaz de pensar en ninguna idea nueva. Es probable que tus biorritmos estén bajos, por lo que tu mente estará trabajando a un ritmo más lento del habitual. Hoy concéntrate en las tareas rutinarias. Mañana tu ingenio debería estar ya de vuelta.

ESCORPIÓN - Puede que hoy te enfrentes a una crisis de valores. Una persona que te importa podría necesitar que hicieras algo por ella que no sientes comodidad haciendo, y esto podría ponerte en una situación difícil. Es probable que no quieras hacerlo, pero tal necesita tu ayuda. Considera todas las contingencias posibles antes de decir que sí o no. Reflexiona sobre cómo los resultados podrían afectarte a ti y a tu amistad. Sólo de esta manera puedes realmente ser justo/a.

SAGITARIO - Hoy te puedes sentir un poco triste sin saber por qué, y podrías pasar mucho tiempo tratando de encontrar una razón. Probablemente no hay ningún motivo concreto. Es probable que estés simplemente respondiendo a biorritmos bajos. Se trata, por tanto, de un gran día para hacer ejercicio. De esta manera puedes poner las endorfinas en marcha y sentirte mucho mejor después. Luego deberías tener ganas de salir y de divertirte.

CAPRICORNIO - Un amigo cercano o una pareja a quien no has visto en mucho tiempo, finalmente podría hacer arreglos para verte. Por lo tanto, podrías pasar gran parte del día en un gran estado de ánimo, esperando el encuentro. Van a tener un montón de información interesante que compartir. Puede que sea una buena idea, sin embargo, hacer que la visita sea un poco más corta de lo que quisieras y hacer arreglos para otra reunión. De lo contrario, es posible que te canses.

ACUARIO - La casa podría parecer más bien vacía hoy, ya que la mayoría de los otros miembros de tu familia probablemente no estén. Este es, sin embargo, un buen momento para que te encargues de algunos proyectos propios que has estado posponiendo. Pueden ser tediosos y aburridos, ¡pero piensa en lo bien que te sentirás cuando finalmente estén hechos! Por la noche puede que recibas algunos visitantes. Disfruta de tu día.

PISCIS - Puede ser que alguien cercano a ti no se sienta muy bien, y puedes sentir la necesidad de permanecer cerca y cuidar de esta persona. Hazlo como sea. Sin embargo, ten en cuenta que tus habilidades empáticas están operando a un nivel muy alto hoy, por lo que en realidad podrías experimentar algunas de sus molestias. Asegúrate de protegerte psíquicamente manteniendo luz blanca cerca si quieres evitar sentirte mal.