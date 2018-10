Declaró Marcolli y la próxima semana lo haría Dusso

Ayer fue el turno de una nueva declaración ante la Justicia Federal del empresario Jorge Marcolli, quien denunció supuestos hechos que involucrarían al ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, en una trama de corrupción en la obra pública junto al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López. Precisamente, en base a esos dichos, el fiscal federal, Santos Reynoso, inició una investigación que lo llevó, semanas atrás, a solicitar la imputación de Dusso y López.

En esta oportunidad, Marcolli declaró ante el juez Miguel Ángel Contreras y ratificó lo denunciado en su momento ante el fiscal Reynoso. En diálogo con la prensa, Marcolli cargó contra Dusso a quien calificó como “facineroso” y lo acusó de, además, estar involucrado en otras irregularidades en obras que se realizaron con fondos nacionales en diferentes departamentos de la provincia, como por ejemplo las cloacas de Andalgalá y las de Valle Viejo, que están actualmente en ejecución.

El empresario reiteró que por no sumarse al circuito de los supuestos retornos, no logró nunca una adjudicación de alguna obra. “Yo me metí a comprar pliegos, ofertaba barato porque quería construir y no pude lograrlo porque jamás entregué un peso de coimas que me pedía este grupo de corruptos encabezados por el ministro (Dusso) y los empresarios que hoy son los nuevos ricos de Catamarca pero que deberían estar presos o arrepentidos”, declaró.

“En esta causa no hay duda de lo que ocurrió, a la empresa de mi hijo y la mía la fundió y pude probar que fuimos las únicas empresas a las que no nos adjudicaron las obras, que estaban ya con contrato de obra. Cumplimenté todo y gané la licitación y cuando todos los trámites administrativos viajaban a Buenos Aires, me bocharon las licitaciones y me pedían una coima con cifras descontroladas, a lo cual me negué”, agregó.

Por su parte, el fiscal Rafael Vehils Ruiz, que subroga a Santos Reynoso dijo que Marcolli “ratificó lo que en su momento dijo en la sede de fiscalía, aclaró algunos conceptos a preguntas de las partes y todo se desarrolló con normalidad”.

Sobre la citación de Dusso comentó que es una decisión que debe tomar aún el juez. En ese sentido, de acuerdo a trascendidos, el ministro tendría pensado presentarse la próxima semana de manera espontánea para dar a conocer su versión de los hechos.