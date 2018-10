Desde el radicalismo, no están conformes con las medidas de Macri

La fractura dentro de la principal fuerza opositora parece no tener solución, incluso cuando los tiempos electorales demandarían una unidad que le permita al FCyS-Cambiemos disputar con fuerza la gobernación en 2019.

La crítica situación volvió a ser palmaria con las declaraciones realizadas ayer por el diputado radical, Humberto Valdez, quien sostuvo que el radicalismo no puede defender algunas de las medidas tomadas por el Gobierno nacional que afectan directamente a la gente. “Hay cosas que son indefendibles, la situación actual es tremenda”, indicó el legislador al tiempo que agregó que “no estamos de acuerdo con algunas cosas” y “que el poder adquisitivo no alcanza para cubrir las necesidades básicas”.

En esa línea, subió la apuesta y fue lapidario respecto del futuro de Cambiemos: “Acompañaremos hasta donde tengamos que acompañar, hasta la puerta del cementerio”.

Una vez conocidos los dichos del ex intendente de Fray Mamerto Esquiú, la respuesta del Pro catamarqueño no demoró en llegar. “Lamento profundamente que el diputado Valdez no se sienta identificado con el Gobierno nacional, más aún en este difícil momento coyuntural que estamos atravesando”, dijo el presidente del PRO, Enrique Cesarini.

El dirigente macrista sostuvo además que “como referente de Cambiemos estoy para defender la gestión de nuestro presidente y más aún en circunstancias tormentosas como las que nos toca vivir y de las cuales estoy convencido que saldremos adelante” y dijo que sería una sorpresa que como lo plantea Valdez, haya intendentes que quieran abandonar Cambiemos, que es un espacio “consolidado” a nivel nacional y con el cual los intendentes trabajan de manera conjunta.