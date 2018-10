Jalil cuestionó al Gobierno nacional y dijo que si Corpacci va por la reelección, él la votaría

Luego de semanas sin coincidir con la gobernadora Lucía Corpacci en un acto público, el intendente Raúl Jalil participó junto a la mandataria de la apertura de la muestra “Catamarca se viste de ciencia”. En ese marco, dialogó con la prensa sobre diversos temas y, entre ellos, se refirió al tema electoral.

Consultado sobre la posibilidad de que se sume a Cambiemos para competir por la gobernación, volvió a eludir dar definiciones claras al respecto, al señalar que “cada elección es un escenario distinto” y que él mantiene buen diálogo con todos los sectores. Sin embargo, dio a entender que si Corpacci se presenta a una reelección, él no competiría contra ella.

Respecto de un nuevo mandato de la gobernadora dijo que “es una decisión personal de ella” pero indagado sobre si la votaría en caso de que se dé dicha hipótesis, no dudó en responder: “Obvio. Yo tengo una amistad con ella” y, aparte, agregó que a pesar de la situación económica del país, la provincia está en orden, “es una de las mejor administradas, a pesar de todo y de estos años en los que no tuvimos años de crecimiento. Creo que la provincia financieramente es una de las mejores”.

Crítico del tarifazo

El intendente capitalino también hizo mención a la situación que atraviesa el país y cómo algunas medidas económicas del Gobierno nacional afectan a la gente “que la está pasando mal.

En esa línea, dijo que los incrementos en las tarifas de los servicios públicos no afectan tanto al municipio capitalino pero que por culpa de esto, “ha caído sensiblemente el salario real, hay algunos productos que han aumentado un cien por ciento por el tema del dólar” y consideró que en este momento de crisis, “hay que ser muy cautos, muy prudentes y ayudar a los que menos tienen”.

En ese sentido, cuestionó el intento de Nación de realizar un aumento extra en la tarifa de gas y aunque reconoció no ser un especialista en el tema dijo: “Creo que no hubo audiencia pública ahora tampoco, creo que fue algo arbitrario pero lo único que sé es que la gente la está pasando muy mal y hay que concentrarse en eso”. Asimismo, consideró que “tampoco se podía seguir con el modelo anterior en el cual el subsidio era todo” pero que si bien Argentina “tiene un atraso de 20 años de la tarifa”, lo adecuado sería “ponerla al día en 20 años, no en 2 o 3 años. Yo creo que eso es lo que hay que hacer”.