Esta mañana, la Virgen del Valle visitó el Poder Legislativo de la Provincia

Con profunda devoción, legisladores, empleados y pequeños del Jardín Maternal de la Cámara Senadores, recibieron esta mañana la Sagrada Imagen de la Morena Virgen del Valle que arribó al Palacio Legislativo en brazos del Capellán de la Catedral Basílica y Santuario Mariano, Pbro. Juan Orquera. Encabezaron la recepción, el presidente provisorio de la Cámara Alta Jorge Solá Jais, los senadores Oscar Vera, Omar Noriega, Mario Carrizo, Edgardo Seco y José Alaniz Andrada; Diputados y funcionarios.

“Dejen que los Niños Vengan a mí” evocó el Padre Orquera recordando las palabras de Jesús a sus apóstoles y considerando la importancia de la presencia de un niño en la vida de toda persona.

A los pies de la Virgen, el Presbítero pidió a los legisladores hacer “leyes justas, no solo para los grandes sino también para los más pequeños”.

Entre vivas y aplausos, la Morena Virgen del Valle quedó en un altar preparado especialmente para la ocasión, dando lugar al rezo del Santo Rosario por parte de las diferentes áreas que componen el Senado.

“Institucionalizar la fe mariana”

Al momento de dar la bienvenida a la Virgen del Valle, el senador por el departamento Fray Mamerto Esquiú Oscar Vera destacó la fe mariana de pueblo de Catamarca y el Día del Milagro institucionalizado por las dos Cámara legislativas.

“Estamos consustanciados con la presencia de la Virgen del Valle. En un momento difícil por el que atraviesa nuestra Patria, bien vale la intersección de la Virgen del Valle, para superarlo de la mejor manera y convivir sanamente entre los ciudadanos de la Provincia”, enfatizó el Legislador al tiempo de subrayar que: “Lo que hicimos Senadores y Diputados, es institucionalizar esa fe mariana estableciendo el 7 de septiembre como Día del Milagro, teniendo en cuenta el amparo a la provincia de Catamarca cuando en otros lugares del mundo, con esa intensidad, se cobró la vida de mucha gente”.

Apuntando a que la Ley tiene su consecuencia en el ámbito institucional, Vera apuntó que “Catamarca no es un Estado laico, un Estado Laico es aquel Estado que no tiene preferencia por algún credo y religión alguna, y eso no sucede en Catamarca”.

“Catamarca es una provincia como muchas del país con una gran vocación de fe católica, y en este caso, en lo que tiene que ver con la Virgen del Valle”, expresó el senador Vera recordando lo establecido en la Constitución Provincial en el marco institucional.

Según expuso el Legislador autor de la Ley, “la Constitución de Catamarca en su artículo cuarto, establece expresamente que el Gobierno protegerá el culto Católico Romano”.

“En el marco de la democracia tiene que ver con el sentir mayoritario de los devotos, fieles a la Virgen del Valle y quienes son católicos; siempre respetando el sentir y pensamiento de otros credos religiosos”, finalizó.