Judiciales cortan calle República en reclamo de mejoras salariales

En estos momentos, alrededor de 50 empleados judiciales realizan una manifestación cortando calle República frente a la Corte, a metros de Casa de Gobierno, para reclamar un aumento salarial del 24%.

Al respecto, una de las manifestantes señaló: “Somos autoconvocados, no representamos a ningún gremio. Estamos pidiendo un aumento del 24% y que se respete el escalafón de los ascensos de la Cartera judicial”.

En este sentido resaltó: “Nuestro salario está en el puesto 20 a nivel nacional”. Y agregó: “Esperamos que la Corte apoye a los empleados para que podamos seguir trabajando sin interrupción.

La mujer aseguró que no tienen diálogo con la Corte, y desde donde aducen la falta de presupuesto para poder afrontar el pedido de los trabajadores. “La respuesta es que no hay presupuesto para aumento. Se solicita una respuesta al poder Ejecutivo, pero la falta de presupuesto no es una respuesta”.