México: el escalofriante caso de una pareja de asesino seriales. Vendian parte de los cuerpos de sus victimas

El fiscal del Estado de México Alejandro Gómez se refirió así este lunes al arresto de una pareja mientras transportaban partes de cuerpos humanos en un carrito de bebé y que sospechan pueden estar relacionada con al menos 10 asesinatos.

En una declaración posterior a la detención el pasado jueves, el hombre confesó haber matado a 20 mujeres en Ecatepec, un suburbio de Ciudad de México.

"Hemos encontrado cuatro bolsas de plástico con restos humanos en un terreno baldío, en el apartamento de la pareja y en otra propiedad cercana", describió el fiscal Gómez

"Me dijo que me iba a cortar la vagina para que ya no le gustara a nadie": la joven que estuvo presa casi 3 años en México por defender su vida

Los investigadores dicen que la pareja guardaba las partes humanas en cubos llenos de cemento y en una nevera, y que algunas partes de los cuerpos las vendía, pero no está claro a quién.

Los feminicidios, asesinatos de mujeres, son comunes en México y con frecuencia quedan impunes, pero los detalles espantosos de este caso causaron indignación y desencadenaron protestas callejeras en Ecatepec.

La policía los detuvo y los registró después de la desaparición en septiembre de Nancy Huitrón, de 28 años, y su bebé de dos meses, Valentina.

En la declaración, el acusado, de nombre Juan Carlos, confesó haber asesinado a Huitrón e identificó a otras dos de sus víctimas como Arlet Olguín, de 23 años, y Evelyn Rojas, de 29 años.

Los medios mexicanos ya califican a Juan Carlos como el "monstruo de Ecatepec".

La policía detuvo a la pareja con un cochecito de bebé en el que transportaba restos humanos. En el domicilio de la pareja y otros lugares donde vivieron también se encontraron restos en cubetas cubiertos con cemento, según la fiscalía.

La fiscalía cree que la pareja podría ser culpable de hasta 10 asesinatos. El hombre, narró con detalles la forma en que mató a 10 mujeres y dice que sus víctimas son 20, según la fiscalía. Los investigadores dicen que también confesó haber abusado sexualmente de algunas de las víctimas antes de matarlas, que vendió sus pertenencias y algunas de las partes de sus cuerpos.Las tres víctimas, todas ellas madres solteras, habían desaparecido en los últimos meses.

Huitrón desapareció el 6 de septiembre con su bebé después de dejar a sus dos hijas mayores en la escuela.

Cuando las dos niñas no fueron recogidas de la escuela, un vecino alertó a la policía.

Finalmente los agentes policiales encontraron a la bebé que pudo haber sido vendida por la pareja.

Ahora la pequeña está a salvo, a cargo de su abuela materna.

Los investigadores aseguran que las víctimas conocían a Juan Carlos y a su compañera, Patricia, porque les compraban ropa.

Según la policía, Patricia las engañaba para que fueran al domicilio de la pareja con la excusa de que tenía más mercancía.

Los agentes de policía dijeron que cuando lo arrestaron, Juan Carlos preguntó si podía bañarse y ponerse un traje antes de presentarse ante los medios de comunicación porque no era "un criminal sucio".

"No muestra signos de sentir culpa por lo que hizo, muestra alegría", dijo el fiscal Gómez.

En la declaración, el hombre detalló "con orgullo" cómo asesinó a 10 mujeres, según la fiscalía.

En el Estado de México ocurren muchas de las desapariciones en el país.

Allí, entre enero y abril de este año, desaparecieron 395 personas, 207 de ellas eran mujeres.