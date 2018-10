Un colegio católico les mide la pollera a las alumnas para "evitar tentaciones"

Un colegio católico de la localidad bonaerense de Pilar quiere que sus alumnas dejen de utilizar polleras para “evitar tentaciones”. Las estudiantes aseguran que los preceptores les miden el uniforme antes de ingresar y que si la longitud no es la correcta, se les impide la entrada a la institución.

Las chicas que tuvieran la falda 2 centímetros por encima de las rodillas, que sería la "medida correcta" para las autoridades de la escuela, podían ingresar a clases. Las que no, no podían volver hasta que no bajaran el dobladillo del uniforme.

“Como sabemos que muchas chicas vienen con polleras muy cortas y que de esa manera provocan, vamos a evitarlo prohibiendo las polleras”, dijeron las autoridades del San José, que recorrieron salón por salón para transmitir el polémico mensaje. En tanto, una de las alumnas explicó: “Ellos mandaron a los preceptores para que nos midieran el uniforme, porque ´tiene´ que estar dos centímetros por arriba de las rodillas”.

La decisión no cayó para nada bien entre los adolescentes, quienes evalúan si los varones concurrirán o no al establecimiento con polleras en repudio “al pensamiento retrógrado” de los directivos.