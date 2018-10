Desde Nación, aseguran que Potrero del Clavillo no se realiza por culpa de Tucumán

La semana pasada volvió a incluirse en la agenda mediática la tan prometida obra del complejo hidroeléctrico Potrero del Clavillo, luego de que el diputado nacional Gustavo Saadi, le reclamara al jefe de Gabinete Marcos Peña, por los pocos avances que hay en la financiación de ese proyecto. Ahora, desde Nación culparon al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, por oponerse al proyecto elaborado por el Gobierno nacional.

El encargado de dar a conocer la situación fue el subsecretario de Infraestructura del Plan Belgrano, Ricardo Ascárate, quien diferenció el apoyo que existe por parte de la gobernadora Lucía Corpacci, del rechazo del mandatario tucumano. El funcionario nacional explicó que las diferencias se deben a que Tucumán pretende realizar el dique de El Naranjal de forma conjunta pero esa es una obra provincial y no interprovincial, por lo cual no se debería anexar al proyecto de Potrero del Clavillo.

Ascárate dijo que para poder avanzar, es necesario que se firme un convenio en donde las provincias aporten el 15 % del monto de la obra y que además realicen las expropiaciones de los terrenos. “Lo que pasó hasta el momento es que la Nación entregó el proyecto de la obra que cuesta 450 millones de dólares. Tucumán no firmó el convenio... y la Nación no puede hacer nada si una provincia que forma parte de la cuenca no firma el convenio”, explicó.

Ascárate indicó, además, que en un principio, el proyecto estaba planteado como obra pública pero ahora “la estamos llevando a un sistema que se llama Renovar 3, que es un sistema de Participación Público Privada. Lo que se propone es que venga una empresa privada, que se haga cargo de la concesión de la represa y le entregue a las provincias las regalías. Esto es algo que sabe la gobernadora de Catamarca y el gobernador de Tucumán parece que no lo entiende”.

Respecto de la trascendencia de la obra, indicó que “el dique Potrero del Clavillo genera 310 gigavatios al año. Con la mitad de esa energía, Catamarca soluciona sus problemas de energía y deja de comprarle energía a Cammesa. Además, las regalías que se cobrarían por producir esta energía serían del orden de los 20 millones de dólares anuales, 10 millones para cada provincia”.

Respecto de la razón por la cual Manzur se negó a firmar el convenio, explicó que “no están de acuerdo porque quieren que se haga una obra que se llama el dique El Naranjal de forma conjunta, lo que eleva el presupuesto del proyecto a más de 600 millones de dólares y que es una obra que solamente beneficia a Tucumán. Nosotros le dijimos que esa obra es de Tucumán, no interprovincial”.

Cloacas

En diálogo radial, el funcionario nacional también se refirió al reclamo realizado por Saadi respecto de la falta de culminación de las cloacas de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. En esa línea, reconoció que “la segunda etapa está paralizada, como todas las obras nacionales, en función de que hay dos problemas, el valor dólar y la tasa de interés que generaron que entremos en neutralización de muchas obras”.