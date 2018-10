Macri volvió a defender el cargo extra en el gas: "las cosas no pueden ser gratis"

Mauricio Macri confirmó su respaldo al cargo extra en las tarifas de gas: "No más mentiras, no más decirnos que las cosas pueden ser gratis y después encontrarnos que tenemos quelevantar una deuda tremenda, de años", criticó, al inaugurar obras en Morón. El Presidente ya se había manifestado a favor de la compensación a las empresas distribuidoras por efecto de la devaluación, en 24 cuotas, al decir que "es el precio que vale" el servicio.

El mandatario volvió a respaldar así al secretario de Energía Javier Iguacel, que fue denunciado penalmente por el fiscal federal Guillermo Marijuan por el presunto delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La presentación fue a partir de la resolución que determinó el costo extra en el servicio, que fue anticipada el viernes

Macri reconoció que "cuesta llegar a fin de mes", que se trata de "un momento difícil" y que la gente debe ajustarse. "La Argentina que queremos se contruye en equipo", afirmó, al inaugurar el Metrobus en Morón, acompañado por el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el intendente Ramiro Tagliaferro.

Con críticas al kirchnerismo, dijo que la obra pública cuesta hasta 40% menos que en las administraciones anteriores y reiteró que "ya no son sinónimo de corrupción, sino de esperanza y alegría". "Ahora son obras que podemos pisar y tocar, que empiezan y terminan en las fechas que prometimos", indicó. Además dijo que su Gobierno impulsa "una inversión inédita en la historia en términos de transporte pavimento, rutas, autopistas, puentes, bajo niveles, viaductos y aeropuertos".

Mientras que Vidal dijo que el Gobierno hace cosas "que muchos todavía no creen y no saben que va a significar". "No es solamente hacer lo que nos corresponde, lo básico, lo que nadie hizo en décadas sino que estamos para más, podemos más y vale la pena creer", afirmó, con tono de campaña.

"Tres años atrás era imposible pensar que íbamos a estar acá, pero cuando trabajamos como equipo podemos hacer estas cosas posibles. Esto le mejora la vida a la gente, se puede trabajar sin clientelismo", dijo la mandataria provincial.

La obra es un corredor exclusivo para el transporte público en la Avenida Presidente Perón, en Morón. Se extiende a lo largo de 33 cuadras y beneficiará a 80.000 usuarios que usan transporte público todos los días.

En la última etapa se colocaron nuevos semáforos, paradores, tendido de fibra óptica, bicisenda, hormigonado de cruces y carriles, parquización y sectores de descanso. Las mejoras se extienden en todo el trayecto sobre la Avenida, desde La Rioja hasta Directorio, en Haedo.