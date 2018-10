Sin acuerdo por suspensiones en Longvie

Ayer, mantuvieron una reunión en la Dirección de Inspección Laboral los representantes de Longvie y de la Unión Obrerera Metalúrgica, en dónde la patronal ofreció volver a aplicar suspensiones durante este mes, pero se comprometió a no realizar nuevos despidos, luego de las últimas 9 desvinculaciones que se dieron la semana pasada.

Tras no lograr un acuerdo respecto del monto que recibirán los trabajadores por los días de suspensión (serían 10), se acordó pasar a un cuarto intermedio para el 17 de octubre. Desde la UOM, insistirán en que el dinero que se pague por las jornadas no trabajadas no sea menor al 80 % de los establecido en los salarios.