En horas de la noche de este lunes, comenzó a regir el paro de colectivos que se lleva adelante por un reclamo salarial que algunos trabajadores del volante no cobraron.

La medida de fuerza afectará al transporte público de pasajeros urbano desde las 22 horas del día de hoy, hasta el martes a las 6 horas”.

En este sentido, Juan Vergara, secretario general de UTA (Unión Tranviarios Automotor), explicó que el aumento que reclaman es de un monto superior al 10 %. Según el sindicalista, las empresas que no acceden y argumentan que hasta que no se defina un aumento en las tarifas no se pagará.

La medida está dispuesta para el transporte urbano en todo el interior del país.